Donald Tusk zapowiada wielką demonstrację w stolicy. Wiadomo, kiedy wyjdą na ulice

Wielki Marsz Patriotów zapowiedziany przez Donalda Tuska

Szykuje się niezwykle intensywny czas na polskiej scenie politycznej. Mimo że do planowanego zgromadzenia pozostał jeszcze równo rok, piątek 4 czerwca 2027 roku prawdopodobnie stanie się jednym z najważniejszych momentów politycznego kalendarza. Wszystko to jest bezpośrednim wynikiem najnowszej deklaracji prezesa Rady Ministrów o zwołaniu ogromnej demonstracji w centrum stolicy.

Czwarty dzień czerwca przyniósł publikację materiału wideo, w którym lider Koalicji Obywatelskiej poinformował o przygotowaniach do Wielkiego Marszu Patriotów. Uczestnicy pochodu mają przespacerować między innymi obok monumentu upamiętniającego Tadeusza Mazowieckiego. Decyzję o powstaniu tego pomnika tuż przy budynku Kancelarii Premiera ogłoszono w tym samym nagraniu, co ma ścisły związek ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin pierwszego szefa rządu po upadku komunizmu.

Termin tego ogromnego zgromadzenia niesie ze sobą ogromny ładunek symboliczny. Wypada on dokładnie w kolejną rocznicę historycznego głosowania z 1989 roku, które zapoczątkowało proces demokratycznych przemian w naszym kraju i doprowadziło do ostatecznego zakończenia epoki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

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Koalicja Obywatelska stawia na uliczne marsze przed wyborami

Najnowsza inicjatywa obecnego premiera stanowi ewidentny wstęp do wyścigu o głosy w nadchodzącej kampanii do Sejmu i Senatu, której finał przewidziano na jesienne miesiące 2027 roku. Wczesnym latem będziemy świadkami bardzo intensywnych działań wizerunkowych przed tą niezwykle ważną elekcją, która ostatecznie wyłoni układ sił w nowym parlamencie na kolejne cztery lata, choć niektórzy obserwatorzy uważają, że walka polityczna trwa w najlepsze już teraz.

W ostatnich latach formacja kierowana przez Donalda Tuska wyjątkowo skutecznie wykorzystuje uliczne manifestacje do aktywizowania swoich zwolenników, mając na tym polu ogromne sukcesy. Czwarty czerwca 2023 roku przyniósł gigantyczny pochód, przyciągając do centrum stolicy od 300 do nawet 500 tysięcy protestujących, a zorganizowany kilka miesięcy później, na początku października Marsz Miliona Serc zgromadził tuż przed dniem wyborów do Sejmu potężne tłumy, szacowane nawet na milion obywateli.

Tamte wielkie demonstracje, których głównym spoiwem był stanowczy sprzeciw wobec ośmioletnich rządów Zjednoczonej Prawicy, przyniosły bardzo wymierne skutki polityczne. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zdołali powołać do życia wielopartyjny rząd, dzięki czemu ich lider po trwającej prawie dekadę przerwie powrócił do zarządzania państwem z fotela premiera.

Warto zauważyć, że identycznym hasłem promowano w zeszłym roku warszawskie zgromadzenie wspierające kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w walce o prezydenturę. W tamtym przypadku frekwencja okazała się jednak zdecydowanie słabsza, przyciągając około 150 tysięcy sympatyków, co finalnie przełożyło się na ostateczną przegraną włodarza Warszawy w wyścigu o najważniejszy urząd w państwie.

W tym samym czasie, kiedy odbywał się ówczesny pochód obozu liberalnego, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali własne zgromadzenie. Uczestnicy Wielkiego Marszu za Polską, dopingujący Karola Nawrockiego, maszerowali w odległości zaledwie 700 metrów od manifestacji konkurentów politycznych, co rodzi dziś pytania o ewentualne plany Jarosława Kaczyńskiego na zorganizowanie alternatywnej demonstracji na początku czerwca 2027.