Iwan od 23 lat ucieka przed policją. Podejrzany o zabójstwo. Tak może dziś wyglądać

Iwan ukrywa się przed organami ścigania od 2003 roku.

Jest podejrzany m.in. o zabójstwo z użyciem broni palnej.

Policja przygotowała jego możliwy wygląd po latach ukrywania się.

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Iwan zniknął po zabójstwie

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy na Bielanach szukają 51-letniego Jarosława Iwańczuka, ps. „Iwan”. Mężczyzna od ponad dwóch dekad ukrywa się przed organami ścigania. Jego sprawa sięga 2003 roku. Według ustaleń śledczych Iwańczuk jest podejrzany o dokonanie w Warszawie zabójstwa przy użyciu broni palnej. Na liście zarzutów znajdują się również udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających.

Trzy listy gończe i Europejski Nakaz Aresztowania

Za Jarosławem Iwańczukiem wydano aż trzy listy gończe. Poszukiwania prowadzone są na podstawie dokumentów wydanych m.in. przez warszawskie prokuratury. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nim także Europejski Nakaz Aresztowania. To oznacza, że poszukiwania mężczyzny prowadzone są również poza granicami Polski. Mimo upływu 23 lat nadal nie udało się go zatrzymać.

Tak może dziś wyglądać

Policjanci biorą pod uwagę, że po tylu latach wygląd poszukiwanego mógł się zmienić. Dlatego w toku czynności przeprowadzono badanie antroposkopijne, którego celem było określenie jego cech identyfikacyjnych oraz możliwych zmian wyglądu. Na tej podstawie policja pokazuje, jak Jarosław Iwańczuk może wyglądać obecnie.

Rysopis poszukiwanego

Iwańczuk ma około 176-180 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma owalną twarz, krótkie blond włosy i ciemne oczy. Charakterystyczne cechy to także duży, prosty nos oraz średniej wielkości uszy. Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa poszukiwany.

Informacje można przekazywać osobiście w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, a także pod numerem alarmowym 112. Możliwy jest również kontakt mailowy: [email protected].