Kłęby dymu nad centrum handlowym w Warszawie. Co się stało?

W niedzielę w Warszawie, w okolicach centrum handlowego Blue City, wybuchł pożar.

Ogień objął roślinność i odpady, a gęsty dym był widoczny z wielu części miasta.

Straż pożarna szybko opanowała sytuację, na szczęście nikt nie ucierpiał.

Warszawa. Ogień przy centrum handlowym

Pożar wybuchł na terenach przylegających do Blue City, informuje Miejski Reporter. Płomienie objęły krzaki, drzewa, fragmenty ogrodzenia oraz zalegające odpady. W wyniku zdarzenia nad okolicą unosił się gęsty dym, który był widoczny nawet z odległych dzielnic stolicy.

Szybka reakcja straży pożarnej

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 (JRG6). Dzięki sprawnej akcji ogień został szybko opanowany i nie rozprzestrzenił się na pobliskie obiekty ani infrastrukturę centrum handlowego.

Służby podkreślają, że sytuacja została opanowana bez osób poszkodowanych, co pozwoliło zakończyć działania bez poważniejszych konsekwencji.

Dym widoczny z wielu kilometrów

Choć sam pożar nie był rozległy, towarzyszące mu zadymienie przyciągnęło uwagę mieszkańców.

To kolejny pożar, do którego doszło w ostatnich dniach na terenie Warszawy i okolic. Wcześniej służby interweniowały m.in. przy groźnym pożarze na Ursynowie, w którym zginęły cztery osoby i dwie zostały ranne, a także przy dramatycznym zdarzeniu w Komorowie, gdzie ogień objął zabytkową willę i doprowadził do jej częściowego zawalenia, zabijając jedną osobę.

Źródło: Miejski Reporter

