Mazowsze w ogniu. Zaczęło się wypalanie traw. Strażacy ostrzegają

Zaczęło się nielegalne wypalanie traw na Mazowszu.

Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię "Stop Pożarom Traw", apelując o rozsądek i przypominając o surowych karach za wypalanie.

Wypalanie traw to szkodliwy mit, który niszczy glebę i środowisko. Dowiedz się, co robić, gdy zauważysz pożar.

Pożary traw na Mazowszu – wiosenna plaga

Wraz z nadejściem wiosny, Mazowsze, doświadcza wzrostu liczby pożarów traw i nieużytków. W ostatnim tygodniu strażacy interweniowali setki razy, gasząc płonące łąki i nieużytki. Państwowa Straż Pożarna (PSP) rozpoczęła 1 marca ogólnopolską kampanię „Stop Pożarom Traw”, która potrwa do 30 kwietnia.

W ubiegłym roku województwo mazowieckie było w czołówce regionów z największą liczbą tego typu zdarzeń. Tylko w ciągu dwóch dni, 8 i 9 marca, odnotowano aż 338 pożarów traw, nieużytków i sąsiadujących z nimi lasów.

Łącznie w całym kraju straż pożarna odnotowała w 2025 roku 35 064 interwencje (KG PSP) związane z pożarami traw i nieużytków. Trzy województwa z największą liczbą zdarzeń to:

mazowieckie – 5 962 interwencji,

dolnośląskie – 3 264 interwencje

małopolskie – 3 171 interwencji.

Nielegalne wypalanie traw. Pożar nieużytków w Sulechowie gmina Kocmyrzów Luborzyca pod Krakowem

Groźny pożar na Okęciu i w Karczewie

W niedzielę, 8 marca, doszło do poważnego pożaru nieużytków w rejonie między ulicami Żwirki i Wigury a Wirażową, tuż przy Lotnisku Chopina. Ogień pojawił się około godziny 13:40 i w szybkim tempie objął trawy, śmieci, drzewa oraz suche krzaki na powierzchni około 2 hektarów, informuje Miejski Reporter. W akcji wzięło udział 9 zastępów straży pożarnej, czyli łącznie 38 strażaków. Pożar udało się opanować, a dym nie zakłócił ruchu lotniczego.

Dzień wcześniej podobne zdarzenie miało miejsce w Karczewie przy alei Jana Pawła II. Ogień objął suchą trawę, krzaki i drzewa na obszarze około 2000 metrów kwadratowych. Strażacy ugasili płomienie przy użyciu dwóch prądów wody i tłumic. Na szczęście w obu przypadkach nikt nie ucierpiał.

Niepokój wzbudziły również doniesienia o pożarze w rejonie Rezerwatu Przyrody Wyspy Zawadowskie – obszaru szczególnie cennego przyrodniczo i objętego ochroną.

PSP przypomina: wypalanie traw jest nielegalne i grozi surowymi karami

Państwowa Straż Pożarna stanowczo podkreśla, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne. Za takie działanie grozi kara nagany, aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet 30 000 zł. W przypadku spowodowania dużego pożaru, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Strażacy dementują również mit o tym, że wypalanie traw użyźnia glebę i przyspiesza wzrost roślin.

„To szkodliwy mit. W rzeczywistości powoduje wyjałowienie gleby i zniszczenie naturalnych procesów w glebie, emisję szkodliwych substancji do atmosfery, śmierć wielu zwierząt i zniszczenie ich siedlisk, duże ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na lasy i zabudowania” – alarmuje PSP.

Co robić, gdy zauważysz pożar?

Jeśli zauważysz pożar trawy lub nieużytków, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112. Pamiętaj, aby podać dokładną lokalizację i opis sytuacji. Nie próbuj gasić ognia samodzielnie, jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu i doświadczenia.

Źródło: PSP, Miejski Reporter

