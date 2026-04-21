Miały być panele ledowe z Kanady, było dużo więcej. Narkotyki warte grube miliony!

Narkotyki zapakowane z panelami ledowymi

Funkcjonariusze z Wydziału Realizacji „Porty Lotnicze” z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie postanowili sprawdzić przesyłkę z Kanady, znajdującą się w magazynie lotniskowym. Decyzję o kontroli tej konkretnej paczki podjęli na podstawie analizy ryzyka. Zgodnie z deklaracją w drewnianej skrzyni miały być panele ledowe.

I faktycznie były tam kartonowe pudła z 47 panelami, ale w 27 z nich funkcjonariusze znaleźli coś jeszcze. 159 hermetycznie zamkniętych pakietów foliowych z marihuaną! Te prawie 90 kg narkotyków wartych było prawie 4,5 mln zł.

Zatrzymana 40-letnia Chinka

- Funkcjonariusze zatrzymali odbiorcę przesyłki 40-letnią obywatelkę Chin. Kobieta w prokuraturze usłyszała zarzuty przywozu znacznej ilości środków odurzających. Sąd wobec 40-letniej obywatelki Chin zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za przywóz takiej ilości środków odurzających grozi kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Postępowanie w sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy w MUCS w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie.

4

