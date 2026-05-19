Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce w Warszawie. Plac Defilad zmieni się w ogromne sportowe miasteczko

Mistrzostwa Świata 3x3 w koszykówce ruszają w Warszawie. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Już niedługo Warszawa stanie się światową stolicą koszykówki w jej najbardziej dynamicznym wydaniu. Od 1 do 7 czerwca 2026 roku na Placu Defilad będą odbywać się Mistrzostwa Świata 3x3. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy Polski Związek Koszykówki organizuje imprezę tej rangi w tej dyscyplinie. Do stolicy przyjedzie 20 reprezentacji męskich oraz 20 żeńskich, co oznacza, że o medale powalczy łącznie 40 zespołów. Kibice mogą liczyć na darmowy wstęp na część spotkań, co ma zachęcić do kibicowania nie tylko zagorzałych fanów sportu, ale i przypadkowych przechodniów.

Warszawa, centrum Polski będzie areną zmagań koszykarek i koszykarzy 3x3. Jesteśmy przygotowani pod kątem logistycznym, organizacyjnym, również sportowym. Pierwsze tak wielkie przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w koszykówce 3x3. Mamy nadzieję, że będzie to wielka promocja nie tylko koszykówki 3x3, ale polskiego sportu. Dzięki temu, że ta impreza jest w Warszawie, jest łatwy dojazd, łatwy akces do stolicy. Wiem, że już przyjedzie wielu sympatyków koszykówki i sportu właśnie tutaj, żeby również spędzić czas. Przypomnę, impreza trwa cały tydzień, w związku z tym myślę, że będzie to takie połączenie sportu i dobrej zabawy - powiedział Grzegorz Bachański, prezes zarządu PZKosz.

Wybór lokalizacji pod samym Pałacem Kultury i Nauki nie jest przypadkowy. Organizatorzy chcą, aby sport wyszedł do ludzi, a centralny punkt miasta gwarantuje świetną komunikację i dużą widoczność turnieju.

Jak zbudować arenę koszykarską na Placu Defilad? To ogromne wyzwanie logistyczne

Organizacja turnieju 3x3 różni się od tradycyjnych meczów koszykówki na hali. Na Placu Defilad musi powstać cała infrastruktura od zera, co wymaga ogromnego nakładu pracy i precyzyjnego planowania. Powierzchnia przeznaczona pod imprezę to aż 13 tysięcy metrów kwadratowych, na których stanie arena główna oraz boiska treningowe. W ciągu siedmiu dni rozegranych zostanie 104 mecze, co pokazuje intensywność tego turnieju. Dyrektor imprezy porównuje to wyzwanie do organizacji dużych turniejów w tradycyjnej koszykówce, podkreślając jednak unikalny charakter budowania wszystkiego na otwartej przestrzeni.

Cieszę się, że po raz kolejny FIBA obdarzyła nas zaufaniem w kontekście tak dużej imprezy. Jest to bardzo prestiżowa impreza Mistrzostwa Świata. Będziemy gościć 20 drużyn męskich oraz 20 drużyn żeńskich, które w trakcie 7 dni Mistrzostw rozegrają łącznie 104 mecze. To jest mnóstwo przygotowań, mnóstwo logistyki. To jest 13 tysięcy metrów kwadratowych Placu Defilad, który zostanie zaadaptowany na wielką koszykarską strefę - wyjaśnił Przemysław Żółtkowski, dyrektor imprezy.

Prace montażowe muszą zostać wykonane w krótkim czasie, aby plac był gotowy na przyjęcie sportowców i kibiców dokładnie w Dzień Dziecka. Logistyka obejmuje nie tylko same boiska, ale także trybuny, zaplecze dla zawodników oraz systemy nagłośnienia i oświetlenia.

Atrakcje i strefa kibica pod Pałacem Kultury. Turniej jak festiwal muzyczny

Koszykówka 3x3 to nie tylko punkty zdobywane na boisku, ale cała kultura miejska, która jej towarzyszy. Organizatorzy planują stworzyć w centrum Warszawy miasteczko, które będzie tętnić życiem przez kilkanaście godzin dziennie. Oprócz samych meczów, na miejscu pojawią się koncerty, strefy relaksu i liczne atrakcje dla rodzin. Ideą jest to, aby każdy, kto pojawi się na Placu Defilad, mógł poczuć festiwalową energię, nawet jeśli na co dzień nie śledzi wyników ligowych. To ma być miejsce spotkań, gdzie sport łączy się z muzyką i zabawą.

Siedem dni pod Pałacem Kultury to będzie nie tylko festiwal najlepszego sportu i najlepszej koszykówki 3x3 na świecie, ale także wielkie miasteczko pełne atrakcji, które będą czekać przez cały tydzień od 1 do 7 czerwca na wszystkich kibiców. Chcemy w zasadzie, żeby traktować to miasteczko tak jakbyśmy przychodzili na festiwal muzyczny czy nawet dni miasta, a nie tylko na imprezę sportową, więc jeśli chcecie zobaczyć koszykówkę na najwyższym światowym poziomie, najlepsze atrakcje, które przez cały tydzień czekać będą na Was w Warszawie, to właśnie tutaj, pod Pałacem Kultury, na Placu Centralnym, na Placu Defilad, czeka na Was aż ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych atrakcji - mówił Jakub Głogowski, dyrektor komunikacji PZKosz.

Całe wydarzenie zapowiada się na jeden z najciekawszych projektów sportowych tego roku w stolicy. Miasteczko na Placu Defilad będzie dostępne dla wszystkich chętnych przez pełne siedem dni, od rana do późnego wieczora.