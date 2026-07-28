Robotnicy podnieśli alarm w zabytkowym kościele w Warszawie. Na miejsce wezwano pirotechników

Niewybuch znaleziono podczas prac na poddaszu kościoła św. Anny w Wilanowie.

Na miejscu od kilku godzin pracują policyjni pirotechnicy.

Śledczy ustalają, czy znalezisko pochodzi z czasów II wojny światowej.

Policjanci CBŚP zabezpieczyli materiały wybuchowe i samodziałowe mieszaniny pirotechniczne

Niebezpieczne odkrycie podczas remontu kościoła

Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 14. To właśnie wtedy pracownicy prywatnej firmy prowadzącej prace w zabytkowej świątyni przy ul. Potockiego zauważyli przedmiot, który mógł stanowić zagrożenie. Nie ryzykowano dalszych prac. Robotnicy natychmiast powiadomili odpowiednie służby, a na miejsce skierowano specjalistów z Komendy Stołecznej Policji zajmujących się materiałami wybuchowymi.

Pirotechnicy sprawdzają znalezisko

Policyjni pirotechnicy prowadzą oględziny i sprawdzają, z jakim dokładnie przedmiotem mają do czynienia. Na obecnym etapie nie potwierdzono jeszcze, czy rzeczywiście jest to niewybuch, jednak wszystko wskazuje na to, że właśnie dlatego konieczna była interwencja specjalistów. Jak przekazał PAP podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji, podczas działań nikt nie ucierpiał.

Teren został zabezpieczony

Na czas prowadzenia czynności policjanci zabezpieczyli teren wokół kościoła. Mimo akcji służb nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu, a kierowcy nie muszą liczyć się z utrudnieniami. Na razie nie wiadomo, skąd pochodzi odnaleziony przedmiot. Policja nie wyklucza, że może to być niewybuch z okresu II wojny światowej, jednak potwierdzą to dopiero szczegółowe oględziny i ekspertyzy.