Nowy most powstanie w Warszawie. "Właśnie otworzyliśmy oferty"

ZDM Warszawa: właśnie otworzyliśmy oferty w przetargu

Informacje o zbliżającej się przebudowie wysłużonej konstrukcji łączącej ulice Białołęcką i Płochocińską nad Kanałem Żerańskim pojawiły się pod koniec 2025 r. Przedstawiciele ZDM podkreślali, że ostatnie większe prace przy istniejącym moście prowadzone były ponad 30 lat temu. Nadszedł więc czas na nową inwestycję.

W marcu 2026 r. drogowcy poznali firmy zainteresowane wykonaniem planowanych robót. W przetargu spłynęło łącznie 14 ofert. Każda z nich opiewa na kwotę niższą niż przewidziana, czyli 22,3 mln zł. Najtańsza propozycja wiąże się z kosztami na poziomie 12,3 mln zł, a najdroższa to niecałe 19,9 mln zł. Po dokładnej analizie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą, który dostanie 16 miesięcy na realizację inwestycji.

Czytaj również: Będzie nowa obwodnica miasta w woj. mazowieckim. “Znamy wykonawcę”

Stara konstrukcja do rozbiórki, w Warszawie powstanie nowy most

W ramach założonych przez drogowców prac stara przeprawa zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowa konstrukcja z poprawionymi warunkami nie tylko dla kierowców, ale i dla komunikacji rowerowej oraz pieszej. - W ramach przebudowy po obu stronach mostu powstaną szerokie ciągi - po 3,5 m - które zostaną przystosowane do wyznaczenia na nich ciągu pieszo-rowerowego. Ciągi oddzielimy od jezdni barierkami, których dzisiaj na moście brakuje - przekazali przedstawiciele ZDM-u.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że aktualnie trwa budowa nowego mostu w ciągu ul. Płochocińskiej. W połowie marca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował, że "zakończono betonowanie podpór i skrzydeł obiektu, zamontowano stalowe belki konstrukcyjne, a obecnie trwa montaż prefabrykowanych elementów płyty pomostu". Prace nad tą inwestycją powinny dobiec końca w połowie 2026 r.

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?