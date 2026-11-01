Patelnia pełna pierogów przy grobie Tomasza Jakubiaka. Zaskakujący hołd dla jurora MasterChefa

mverde
2026-11-01 5:20

Takiego widoku na cmentarzu raczej nikt się nie spodziewa. Przy grobie Tomasza Jakubiaka pojawiła się patelnia wypełniona pierogami. To nietypowy gest dla znanego kucharza i jurora programu „MasterChef”. Obok tradycyjnego znicza czy kwiatów pozostawiono coś, co bezpośrednio nawiązuje do jego największej pasji – gotowania.

  • Przy grobie Tomasza Jakubiaka pojawiła się patelnia z pierogami.
  • Kucharz był znany widzom między innymi z programu „MasterChef”.
  • Nietypowy upominek nawiązuje do jego pasji i zawodowej drogi.
Przejmujący widok na grobie Tomasza Jakubiaka prawie dwa miesiące po jego śmierci! Te kolory rzucają się w oczy

Niezwykły widok przy grobie Tomasza Jakubiaka

Grób Tomasza Jakubiaka przyciąga uwagę niecodziennym szczegółem. Obok tradycyjnych kwiatów i zniczy znalazła się patelnia pełna pierogów. Jakubiak szczególnie cenił polską kuchnię i lokalne produkty. W swoich programach odwiedzał producentów, poznawał regionalne przepisy i zachęcał do odkrywania smaków z różnych części kraju. Trudno o bardziej wymowny gest wobec człowieka, którego życie zawodowe było związane z gotowaniem.

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Profesjonalną karierę rozpoczął od stażu w jednej z warszawskich restauracji. Praca w kuchni szybko stała się jego codziennością. W 2007 roku zaczął pojawiać się w „Dzień dobry TVN”, gdzie gotował z Grzegorzem Łapanowskim. Później prowadził własne programy, m.in. „Jakubiak lokalnie” i „Jakubiak w sezonie”. Pokazywał w nich regionalne potrawy i lokalnych producentów. Został także jurorem „MasterChef Junior”, a następnie pojawił się w kolejnych odsłonach „MasterChefa”. Był również autorem książek kulinarnych, m.in. „Jakubiak lokalnie” i „Ugotuj mi, tato”. Angażował się też w akcje charytatywne.

Grób Tomasza Jakubiaka z kwiatami. Na zbliżeniu patelnia z pierogami. O tym hołdzie kulinarnym przeczytasz w Eska Warszawa.
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Rodzina i walka z chorobą

W sierpniu 2023 roku poślubił Anastazję. Razem wychowywali syna. W 2024 roku kucharz poinformował, że choruje na nowotwór. Opowiadał o leczeniu i dziękował za wsparcie, które otrzymywał od fanów. Na jego terapię zbierano pieniądze w internetowej zbiórce.

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku w Atenach. Miał 41 lat. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

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