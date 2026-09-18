Ponad 250 000 zł w nagrodach i wielkie finały Logitech G PLAY Connect

Logitech G PLAY 2026 to dwa dni pełne rywalizacji, gamingu i spotkań z twórcami. Na 3000 metrów kwadratowych hali EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie powstanie siedem stref, w których każdy – niezależnie od poziomu doświadczenia – będzie mógł spróbować swoich sił. Na odwiedzających czekają m.in. Counter-Strike 2, Fortnite, Tekken 8, Forza Motorsport, Le Mans Ultimate i Valor Mortis - polski FPP Soulslike od studia One More Level i jedyna polska gra w zestawieniu, a także profesjonalne symulatory wyścigowe, tor dla samochodów RC, pojedynki 1v1, turnieje 1v1 i 2v2, wyzwania na refleks i celność oraz możliwość zmierzenia się z influencerami. Wszystkie aktywności dostępne są w formule free to play, a Battle Pass pozwoli zamienić zwiedzanie w prawdziwe wyzwanie – za wykonanie zadań w poszczególnych strefach uczestnicy zbierają wlepki, a pierwszych 100 osób z kompletem wymaganych aktywności otrzyma nagrody. Na najlepszych czeka również ponad 250 000 zł w sprzęcie Logitech G, w tym kierownice RS50 i G923, słuchawki A50 X McLaren, myszki PRO X2 SUPERSTRIKE i G305X SUPERLIGHT, klawiatury G512X 98, G316 X 98 i PRO X TKL Rapid oraz kolekcjonerskie przedmioty z autografami m0nesy’ego i Oscara Piastriego.

Na tym jednak udział w Logitech G PLAY się nie kończy. Podczas wydarzenia każdy będzie mógł również stworzyć własną historię z eventu i wziąć udział w konkursie UGC. Wystarczy opublikować zdjęcie, relację lub TikToka z Logitech G PLAY 2026 – przy bolidzie F1, na trybunach podczas finałów, ze znajomymi albo z ulubionym twórcą – oznaczyć materiał hasztagiem #logitechgplaywarsaw oraz otagować @logitechg_pl na Instagramie lub @logitechg.pl na TikToku.

Scena główna: esport na najwyższym poziomie i starcie streamerów

Sercem Logitech G PLAY 2026 będzie scena główna, na której przez dwa dni spotkają się profesjonalny esport, rywalizacja twórców i publiczność.

Najważniejszym wydarzeniem będzie faza finałowa Logitech G PLAY Connect – oficjalnego turnieju Counter-Strike 2 rozgrywanego w ramach systemu Valve Regional Standings. Czołowe drużyny regionu powalczą o mistrzowski tytuł i udział w puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów. Finały będzie można oglądać bezpłatnie z trybun, do wyczerpania miejsc, a także online na na kanałach Piotra ‘izaka’ Skowyrskiego w serwisach Twitch oraz Youtube.

Na tej samej scenie rozstrzygnięty zostanie Clash of Streamers – turniej społecznościowy Counter-Strike 2, w którym drużyny prowadzone przez popularnych twórców walczą o pulę 40 000 zł. W wielkim finale zmierzą się zespoły Pago i Rallena, a ich rywalizacja będzie jednym z najważniejszych momentów programu skierowanego do fanów polskiej sceny streamingowej i esportowej.

Jeszcze bliżej publiczności będzie podczas „Pick Me, Captain”. W ramach showmatchu Izak i Dzinold zaproszą osoby z widowni do swoich drużyn, dając im możliwość zagrania na esportowej scenie u boku jednych z najpopularniejszych streamerów w Polsce. Uczestnicy zostaną wyłonieni w specjalnym quizie dotyczącym Counter-Strike 2. Za przygotowanie aktywacji odpowiada Betclic, oficjalny sponsor Logitech G PLAY Connect i marka od lat wspierająca polską scenę esportową. Betclic zadba również o to, by emocje związane z wydarzeniem zaczynały się jeszcze przed wejściem do hali. Przed EXPO XXI stanie specjalny foodtruck, w którym będzie można spróbować hot dogów polecanych przez Izaka i Dzinolda.

Program sceny uzupełnią halftime show i koncert Gimpsona, dzięki czemu finały esportowych zmagań będą częścią pełnego widowiska, a nie tylko serią meczów.

Partnerzy, którzy współtworzą Logitech G PLAY

Tegoroczna edycja Logitech G PLAY to także współpraca marek, które dołożą własne atrakcje do programu wydarzenia. Diablo Chairs zadba o gamingowy komfort, wyposażając strefy w fotele i regulowane biurka. Marka pozostanie obecna również po zakończeniu eventu – 24 września w godzinach 10:00–19:00 odbędzie się outletowa sprzedaż wybranych foteli i biurek z odbiorem osobistym w EXPO XXI.

Za technologiczną stronę wydarzenia odpowiada marka AMD, który wyposażyła całą przestrzeń eventową w najwyższej klasy, potężne komputery. REEBOK wspiera Logitech G PLAY Connect jako partner wydarzenia. Produkty marki można nabyć m.in. w SKSTORE.EU – największym sklepie koszykarskim w Polsce, dostępnym online oraz stacjonarnie w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. W ofercie sklepu znajdują się produkty najważniejszych marek związanych z koszykówką i streetwearem. Na miejscu nie zabraknie również marki PAPITO, które przygotuje dla odwiedzających degustację swoich napojów oraz Fajnego Wafla. Atmosferę wydarzenia dodatkowo podkręci ESKA, która objęła Logitech G PLAY patronatem medialnym.

Bezpłatny bilet i pamiątkowy gadżet

Bezpłatny bilet na Logitech G PLAY można odebrać na stronie logitechgplay.com, gdzie dostępna jest również szczegółowa agenda wydarzenia. Na miejscu posiadacze biletów otrzymają pamiątkowy gadżet Logitech G PLAY.

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba osób przebywających jednocześnie w hali może być ograniczona. Bilet nie stanowi gwarancji wejścia, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przybycia.