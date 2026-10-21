Pościg z Legionowa do Warszawy. Są rozbite auta i ranna kobieta

Kierowca Chryslera nie reagował na policyjne sygnały świetlne ani dźwiękowe.

Pościg zakończył się na ulicy Bystrej na Targówku, gdzie auto uderzyło w ogrodzenie i inny pojazd.

Pasażerka Chryslera odniosła obrażenia i została przewieziona karetką do szpitala.

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy

Kierowca Chryslera nie reagował na policyjne sygnały świetlne ani dźwiękowe.

Pościg zakończył się na ulicy Bystrej na Targówku, gdzie auto uderzyło w ogrodzenie i inny pojazd.

Pasażerka Chryslera odniosła obrażenia i została przewieziona karetką do szpitala.

Pościg z Legionowa do Warszawy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie prowadzili działania operacyjne, podczas których podjęli interwencję wobec kierowcy Chryslera. Mężczyzna nie zareagował na sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu. Zignorował policyjne syreny i koguty, po czym zaczął uciekać.

Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna mógł już wcześniej znajdować się w zainteresowaniu funkcjonariuszy. Na razie nie wiadomo jednak, z jakiego powodu.

Chrysler uderzył w ogrodzenie i inne pojazdy

Kierowca nie przerwał ucieczki i dotarł aż na warszawski Targówek. Na ulicy Bystrej uderzył w przydrożne ogrodzenie, a następnie w inny samochód – przekazał nam wydział prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Dopiero po zderzeniu funkcjonariusze zdołali zatrzymać mężczyznę.

Pasażerka trafiła do szpitala

Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy. Badanie alkomatem wykazało, że nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Chryslerem podróżowała również kobieta. W wyniku zderzenia odniosła obrażenia i wymagała pomocy medycznej. Karetką przewieziono ją do szpitala.