Pożar pochłonął życie 49-latki w Uścianku Wielkim. Wyniki sekcji nie pozostawiają wątpliwości

Dramatyczne sceny rozegrały się 2 października w miejscowości Uścianek Wielki, położonej w powiecie ostrowskim. W płonącym budynku znajdowała się 49-letnia mieszkanka. Według policyjnych ustaleń, w chwili wybuchu pożaru kobieta była w domu zupełnie sama.

Jeszcze tego samego dnia rano widział ją sąsiad. Jakiś czas później przypadkowy świadek dostrzegł płomienie i natychmiast zaalarmował odpowiednie służby. Niestety, na jakąkolwiek pomoc było już za późno, a 49-latka zmarła na miejscu.

Przyczyna śmierci 49-latki ustalona po sekcji zwłok

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. Funkcjonariusze wraz z technikiem kryminalistyki i ekspertem od pożarnictwa dokładnie zbadali zgliszcza. W toku śledztwa przesłuchano także osoby mogące mieć wiedzę o zdarzeniu.

Dotychczasowe ustalenia nie dają żadnych podstaw do przypuszczeń, że w pożarze uczestniczyły inne osoby.

Wstępnie ustalono, że do pożaru doszło bez udziału osób trzecich

– potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Zwłoki tragicznie zmarłej 49-latki zostały przekazane do szczegółowych badań sekcyjnych. Wstępne wnioski rzuciły nowe światło na tę sprawę.

Na podstawie badania sekcyjnego, jako wstępną przyczynę zgonu biegły wskazał zatrucie tlenkiem węgla

– przekazała prokurator Łukasiewicz.

Zagadka wybuchu pożaru nadal nierozwiązana. Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada sprawę

Największą niewiadomą pozostaje przyczyna pojawienia się ognia. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania pożaru, którego dokładne okoliczności wciąż pozostają niejasne, a który doprowadził do śmierci samotnej kobiety.

Zasadnicze znaczenie dla sprawy będzie miał raport specjalisty z dziedziny pożarnictwa, na którego wyniki prokuratorzy z niecierpliwością oczekują. Jego szczegółowa analiza pomoże ostatecznie ustalić, co zainicjowało tragiczny w skutkach pożar.