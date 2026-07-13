Problemy z dojazdem do Warszawy. Poranna awaria pociągów

Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich linii R7.

Na odcinku Warszawa Falenica - Otwock możliwe są opóźnienia, skrócenia tras i odwołania pociągów.

Przyczyną problemów są usterki techniczne. Nie podano, kiedy ruch wróci do normy.

Problemy na linii S2 od świtu

Pierwszy komunikat o utrudnieniach pojawił się jeszcze przed godziną 5. Z przyczyn technicznych zakłócone zostało kursowanie pociągów SKM linii S2. Do odwołania należy liczyć się z opóźnieniami oraz odwołanymi kursami. Przewoźnik nie poinformował na razie, kiedy usterka zostanie usunięta.

Utrudnienia także na trasie Warszawa - Otwock

Niespełna dwie godziny później pojawił się kolejny komunikat. Problemy objęły również odcinek Warszawa Falenica - Otwock, z którego korzystają pociągi SKM linii S1 oraz Kolei Mazowieckich linii R7. I w tym przypadku pasażerowie muszą liczyć się nie tylko z opóźnieniami, ale także ze skróceniem relacji części pociągów oraz odwołaniem wybranych kursów.

Gdzie sprawdzić aktualne opóźnienia?

Przewoźnicy apelują, by przed wyjazdem sprawdzić bieżącą sytuację na swojej trasie. Informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów są publikowane na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.