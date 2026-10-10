Sprzedawał kibicom fałszywe wejściówki. Wpadł na gorącym uczynku

Fałszywe wejściówki na Stadion Narodowy

Fani liczący na obejrzenie na żywo gry polskiej kadry padli ofiarą oszusta. 22-letni mężczyzna proponował do sprzedaży bilety na piłkarskie spotkania odbywające się na warszawskim PGE Narodowym, jednak okazało się, że oferowane karty wstępu to zwykłe podróbki.

Działalność nieuczciwego handlarza rozpracowali policjanci z wydziału kryminalnego Pragi-Południe. Funkcjonariusze postanowili przygotować zasadzkę podczas niedawnego występu biało-czerwonych.

– Podjęli obserwację i na gorącym uczynku zatrzymali podejrzanego 22-latka – informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z praskiej policji.

Z ustaleń mundurowych podjętych w czasie trwania meczu wynika, że nabrać dało się łącznie ośmioro sympatyków futbolu, nabywając nic niewarte kawałki papieru.

Podejrzany o oszustwo usłyszał zarzuty

W chwili zatrzymania stróże prawa zabezpieczyli przy młodym człowieku dodatkowe bilety, przeznaczone na nadchodzące wydarzenia sportowe kadry narodowej. Śledczy udali się następnie do lokum 22-latka, gdzie zabezpieczono kolejną transzę spreparowanych biletów gotowych do wprowadzenia w obieg.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, w której przedstawiono mu trzy zarzuty dotyczące dopuszczenia się oszustwa. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, wymagający zgłaszania się na komendę trzy razy w ciągu tygodnia.

Postępowanie toczy się pod ścisłym nadzorem organów prokuratorskich. Jak dotąd służby milczą na temat tego, na jaką kwotę łącznie naciągnięto poszkodowanych fanów.