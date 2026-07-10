Nowe ustalenia po tajemniczej śmierci w Ciechanowie. "Nie wykluczono udziału osób trzecich"

Ciało 51-letniego mieszkańca Ciechanowa znaleziono 7 lipca w mieszkaniu przy ul. Niechodzkiej.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, zabezpieczono ślady oraz dowody.

Śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich, ciało zostało skierowane na sekcję zwłok.

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Ciało znaleziono w mieszkaniu przy ul. Niechodzkiej

Alarm podniesiono we wtorek, 7 lipca, kilka minut po godz. 12. To wtedy do ciechanowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o ciele mężczyzny znalezionym w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Niechodzkiej. Na miejsce ruszyły służby ratunkowe. Ratownicy medyczni mogli już tylko potwierdzić najgorsze. 51-letni mieszkaniec Ciechanowa nie żył.

Śledczy zabezpieczali ślady. Sprawa wygląda poważnie

Po ujawnieniu ciała w mieszkaniu pojawili się policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze prowadzili oględziny, zabezpieczali ślady i wszystko, co może pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak zginął 51-latek. Na tym etapie śledztwa śledczy nie podają jeszcze szczegółów, ale jedno jest już jasne: nie wykluczono udziału osób trzecich. To oznacza, że badany jest również scenariusz, w którym do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się inne osoby.

Są pierwsze ustalenia

Decyzją prokuratora ciało 51-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. To właśnie wyniki badań mają pomóc ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci i odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych, czy też doszło do czegoś znacznie poważniejszego.

- Mamy już wstępne wyniki sekcji zwłok. Śledztwo toczy się w kierunku art. 151 kodeksu karnego, czyli nakłaniania do targnięcia się na własne życie. W sprawie przesłuchano kilkanaście osób. Jedna osoba została zatrzymana, ale po wykonaniu czynności została zwolniona do domu - przekazał nam prokurator rejonowy Przemysław Bońkowski.