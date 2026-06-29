Tajemnicza zbrodnia na Mazowszu. Młody Ukrainiec podejrzany o zabójstwo! Wpadł na przejściu granicznym

Tajemnicze zabójstwo pod Serockiem

W minioną sobotę, (27 czerwca) siostra 35-letniego Ukraińca, mieszkającego na terenie powiatu serockiego, zgłosiła dyżurnemu Komisariatu Policji w Serocku zaginięcie brata. - Z informacji przekazanych przez siostrę zaginionego wynikało, że mężczyzna od czwartku nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze natychmiast podjęli intensywne czynności poszukiwawcze oraz operacyjne - przekazała podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Mundurowym udało się ustalić, że zaginiony w ostatnim czasie spotykał się z kobietą. Co więcej, wiele wskazywało na to, że związek ze zniknięciem 35-latka może mieć partner owej kobiety - 21-letni obywatel Ukrainy.

- Weryfikując zebrane informacje, policjanci zlokalizowali pojazd, którym w ostatnich dniach poruszał się typowany 21-latek. Podczas szczegółowych oględzin samochodu, ujawniono brunatne ślady. Pojazd został zabezpieczony i przewieziony do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, gdzie poddano go dokładnym oględzinom - poinformowała podkom. Halicka.

21-latek zatrzymany na przejściu granicznym

Szybkie i intensywne działania policjantów z Komisariatu Policji w Serocku, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zatrzymania 21-letniego obywatela Ukrainy na terenie przejścia granicznego w Medyce. Mężczyzna próbował opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjechać na Ukrainę. Policjanci skutecznie pokrzyżowali jego plany. Młody Ukrainiec został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Jak podkreślają funkcjonariusze, czynności z udziałem mężczyzny mają bezpośredni związek ze śmiercią 35-letniego obywatela Ukrainy, a dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie.

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