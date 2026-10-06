Uwaga - Gargamel rusza na łowy! Tej jesieni weź udział w Gargaween w parkach Majaland

Gargaween czas start!

Gargamel od lat próbuje złapać Smerfy i tej jesieni wcale nie zamierza się poddać. Podczas Gargaween w parkach Majaland czarownik ruszy ich tropem, a mali goście będą mogli wcielić się w rolę poszukiwaczy i pomóc Smerfom uniknąć spotkania z Gargamelem. Wystarczy odrobina spostrzegawczości, ciekawości i chęci do zabawy, by rozpocząć własną smerfastyczną misję. W różnych miejscach parku zostaną ukryte figurki Smerfów, które uczestnicy będą mogli odnajdywać podczas specjalnej gry parkowej. Za udział w zabawie i odnalezienie Smerfów czekać będą słodkie niespodzianki. A Gargamel? On oczywiście będzie czuwał. Szczególnie warto uważać, jeśli planujecie przyjść w niebieskim przebraniu - dla niego możecie wyglądać podejrzanie znajomo!

Gargaween to połączenie smerfowej przygody z wyjątkowym, pozytywnym klimatem Halloween. Od 3 października parki Majaland w Warszawie, Gdańsku i Kownatach wypełnią się sezonowymi dekoracjami - nie zabraknie pękatych dyń w najróżniejszych kształtach i kolorach, jesiennych akcentów i halloweenowych ozdób, które wprowadzą wyjątkowy klimat. Wszystko to stworzy scenerię pełną niespodzianek i miejsc, które aż proszą się o odkrycie, a wspólne poszukiwania i rodzinny spacer zamienią zwykłą wizytę w parku w małą misję.

Nie tylko poszukiwania

Gargaween to jednak znacznie więcej niż sama gra parkowa. Na odwiedzających czekają wszystkie atrakcje parku (z wyłączeniem strefy wodnej) - od kolorowych karuzel i zjeżdżalni po bardziej emocjonujące rollercoastery, które zapewnią moc wrażeń zarówno najmłodszym, jak i nieco starszym gościom. Halloweenowa scenografia nada całemu parkowi wyjątkowej, sezonowej oprawy, dzięki czemu dobrze znane atrakcje będzie można zobaczyć z zupełnie innej perspektywy.

W ciągu dnia nie zabraknie również spotkań z ulubionymi bohaterami w strefie meet & greet, pamiątkowych zdjęć oraz sezonowych przysmaków w punktach gastronomicznych. Wszystko to sprawia, że wizyta w parkach Majaland to okazja, by spędzić dzień wypełniony atrakcjami, spotkaniami z bohaterami i wspólną zabawą. A podczas Gargaween dochodzi do tego jeszcze odrobina tajemnicy, halloweenowego klimatu i smerfastycznej przygody. Wystarczy ruszyć tropem Smerfów, mieć oczy szeroko otwarte i sprawdzić, dokąd zaprowadzi ta wyjątkowa misja. Po drodze warto wykonać wszystkie zadania - na uczestników czeka bowiem voucher uprawniający do wyjątkowego rabatu 30% w restauracji i sklepach!

Gargaween w specjalnej ofercie!

Z okazji Gargaween parki Majaland przygotowały specjalną ofertę dla odwiedzających. Na rodziny i przyjaciół planujących wspólną przygodę czeka promocja 1+1 gratis na bilety oraz darmowy parking. To dobry moment, by zaplanować wypad do parku, ruszyć tropem Smerfów i sprawdzić, czy tym razem uda się przechytrzyć Gargamela.

Gargaween wystartartował 3 października – czas rozpocząć smerfastyczną przygodę!

Bilety i szczegóły: