Wsiadasz do samolotu i nie wiesz, gdzie wylądujesz. Wizz Air rusza z nietypowym konkursem

Tajemniczy lot wystartuje z Warszawy 25 września 2026 roku.

25 zwycięzców będzie mogło zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.

Kierunek zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu.

Mapa Europy według linii Wizz Air

Pakujesz walizkę i... nie wiesz, gdzie lecisz

Zamiast wybierać miejsce na wakacje, uczestnicy konkursu mają zdać się na przygodę. Wizz Air po raz pierwszy organizuje w Polsce akcję #LetsGetLost, w ramach której pasażerowie otrzymają bilet na nieznany kierunek. Samolot wystartuje z Warszawy 25 września. Na pokładzie znajdzie się 25 szczęśliwców, a każdy z nich będzie mógł zabrać ze sobą jedną osobę.

Nikt nie będzie wiedział, dokąd leci. Kilka dni przed podróżą uczestnicy mają dostać tylko jedną wskazówkę: dotyczącą pogody, pod kątem której powinni się spakować.

Jak dostać się na pokład?

Zasady są proste. Między 27 sierpnia a 6 września trzeba opublikować na Instagramie zdjęcie lub film pokazujący swoją podróżniczą, żądną przygód naturę. Do publikacji należy dodać oznaczenie @wizzair oraz hashtag #LetsGetLostPoland. Profil uczestnika musi być publiczny, a udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat i spełniają warunki określone w regulaminie. Zwycięzcy zostaną poinformowani bezpośrednio za pośrednictwem Instagrama.

Dokąd polecą?

Tu zaczyna się prawdziwa loteria. Wizz Air ma z Warszawy aż 67 tras do 26 krajów, więc możliwości jest sporo. W grę mogą wchodzić m.in. Madera, Teneryfa, Malaga, Majorka, Marrakesz, Islandia, Nicea, Rzym czy greckie wyspy. Ale organizator nie wyklucza także zupełnie innego kierunku. I właśnie na tym polega zabawa. Uczestnicy mają zapomnieć o planowaniu i po prostu dać się ponieść podróży.

Cztery dni pełne niespodzianek

Na zwycięzców czeka czterodniowa podróż. W programie mają znaleźć się lokalna kultura i kuchnia, atrakcje oraz niespodzianki. Organizator zapowiada, że nie będzie to zwykły wyjazd turystyczny.

- #LetsGetLost to podróżowanie w najczystszej postaci: emocje związane z pakowaniem walizki, przyjazdem na lotnisko i wejściem na pokład samolotu bez wiedzy, gdzie zakończy się ta przygoda - mówi Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air. Jak podkreśla, Polska jest jednym z najważniejszych rynków przewoźnika, dlatego akcja trafia także do polskich podróżników.