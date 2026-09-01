Wsiadasz do samolotu i nie wiesz, gdzie wylądujesz. Wizz Air rusza z nietypowym konkursem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-01 10:38

Tym razem to nie pasażer wybiera kierunek. Wizz Air po raz pierwszy zaprasza polskich podróżników do udziału w konkursie #LetsGetLost. Szczęśliwcy wsiądą na pokład samolotu w Warszawie i aż do lądowania nie będą wiedzieć, dokąd właściwie lecą.

Samolot Wizz Air na pasie startowym lotniska. O konkursie z lotem w nieznane przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: skyradar/ Pixabay.com Samolot Wizz Air w barwach biało-fioletowo-różowych na płycie lotniska, gotowy do startu. Zdjęcie ilustruje rozwój siatki połączeń przewoźnika, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Tajemniczy lot wystartuje z Warszawy 25 września 2026 roku.
  • 25 zwycięzców będzie mogło zabrać ze sobą osobę towarzyszącą.
  • Kierunek zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu.
Mapa Europy według linii Wizz Air

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Pakujesz walizkę i... nie wiesz, gdzie lecisz

Zamiast wybierać miejsce na wakacje, uczestnicy konkursu mają zdać się na przygodę. Wizz Air po raz pierwszy organizuje w Polsce akcję #LetsGetLost, w ramach której pasażerowie otrzymają bilet na nieznany kierunek. Samolot wystartuje z Warszawy 25 września. Na pokładzie znajdzie się 25 szczęśliwców, a każdy z nich będzie mógł zabrać ze sobą jedną osobę.

Nikt nie będzie wiedział, dokąd leci. Kilka dni przed podróżą uczestnicy mają dostać tylko jedną wskazówkę: dotyczącą pogody, pod kątem której powinni się spakować.

Jak dostać się na pokład?

Zasady są proste. Między 27 sierpnia a 6 września trzeba opublikować na Instagramie zdjęcie lub film pokazujący swoją podróżniczą, żądną przygód naturę. Do publikacji należy dodać oznaczenie @wizzair oraz hashtag #LetsGetLostPoland. Profil uczestnika musi być publiczny, a udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat i spełniają warunki określone w regulaminie. Zwycięzcy zostaną poinformowani bezpośrednio za pośrednictwem Instagrama.

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Dokąd polecą?

Tu zaczyna się prawdziwa loteria. Wizz Air ma z Warszawy aż 67 tras do 26 krajów, więc możliwości jest sporo. W grę mogą wchodzić m.in. Madera, Teneryfa, Malaga, Majorka, Marrakesz, Islandia, Nicea, Rzym czy greckie wyspy. Ale organizator nie wyklucza także zupełnie innego kierunku. I właśnie na tym polega zabawa. Uczestnicy mają zapomnieć o planowaniu i po prostu dać się ponieść podróży.

Cztery dni pełne niespodzianek

Na zwycięzców czeka czterodniowa podróż. W programie mają znaleźć się lokalna kultura i kuchnia, atrakcje oraz niespodzianki. Organizator zapowiada, że nie będzie to zwykły wyjazd turystyczny.

- #LetsGetLost to podróżowanie w najczystszej postaci: emocje związane z pakowaniem walizki, przyjazdem na lotnisko i wejściem na pokład samolotu bez wiedzy, gdzie zakończy się ta przygoda - mówi Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air. Jak podkreśla, Polska jest jednym z najważniejszych rynków przewoźnika, dlatego akcja trafia także do polskich podróżników.

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