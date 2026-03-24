Z Olimpu prosto na polskie ulice. Bogowie greccy są wśród nas! Apollo, Herkules, Atena, a nawet sam Zeus!

Alicja Franczuk
2026-03-24 16:46

Mitologia grecka od wieków fascynuje swoim bogactwem. Jej wpływ widoczny jest nie tylko w sztuce czy literaturze, ale także w codziennym życiu. Świeżo upieczeni rodzice udowodnili również, że jest to także prawdziwa skarbnica niebanalnych imion! Dzięki nim polskimi drogami spacerują greccy bogowie! Według danych z bazy PESEL w Polsce można spotkać mężczyzn o imieniu Apollo, Ares, a nawet Zeus! Wśród kobiet zaś nie brakuje tych o imieniu Gaja, Afrodyta czy Atena!

Mitologia grecka

Mitologia grecka to fascynujący zbiór opowieści o bogach, herosach i potworach, który od wieków inspiruje artystów, pisarzy i filozofów. Te starożytne historie, pełne dramatu, namiętności i intryg, stanowią fundament kultury zachodniej, wpływając na sztukę, literaturę i język. Chyba każdy kojarzy mitologię w opracowaniu Jana Parandowskiego, przerabianą na lekcjach w szkole, która w przystępny sposób wprowadzała nas w świat Zeusa, Hery, Ateny i innych olimpijczyków, ucząc o ich przygodach, miłościach i konfliktach. To właśnie dzięki tym opowieściom, często przekazywanym z pokolenia na pokolenie, możemy zrozumieć korzenie wielu współczesnych symboli i archetypów, a także podziwiać bogactwo wyobraźni starożytnych Greków.

Chłopak przejechany przez ciągnik w Warszawie. 14-latkowie pędzili na jednej hu…

Mitologia grecka – inspiracja dla rodziców szukających wyjątkowego imienia

Mitologia grecka, ze swoim bogactwem postaci i symboli, stała się również niewyczerpanym źródłem inspiracji dla rodziców poszukujących wyjątkowego imienia dla swojego dziecka. Wybór imienia z panteonu greckich bogów, herosów czy postaci mitologicznych to nie tylko hołd dla starożytnej kultury, ale także nadanie dziecku imienia o głębokim znaczeniu i historii.

Na przykład imię Atena, symbolizuje mądrość i siłę, Helena – piękno, a Ares – odwagę i siłę ducha. Rodzice często szukają w mitologii imion, które są jednocześnie piękne, unikalne i niosą ze sobą pozytywne skojarzenia, pragnąc, by ich pociecha nosiła imię z "duszą", które wyróżni ją z tłumu i będzie opowiadać własną, małą historię.

Łoś dumnie spacerował ulicami Rembertowa. Jego zdjęcie hitem sieci. „Przystanek…

Greccy bogowie na polskich ulicach. Te mitologiczne imiona skradły serca rodziców

Przeszukaliśmy bazę PESEL w poszukiwaniu imion rodem z mitologii greckiej. Wiele osób może być zaskoczonych, jak wielu Zeusów i Achillesów chodzi po polskich ulicach! A to dopiero początek! Szczegóły w poniższej galerii zdjęć. Zachęcamy do przejrzenia.

Specjalne patrole na ulicach Warszawy! Co się dzieje?
Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski
