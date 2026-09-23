Znamy finalistów Logitech G Play Connect. Mecz już lada chwila

Wielki finał w centrum Warszawy

Logitech G Play Connect po raz pierwszy od wielu lat sprowadził do Warszawy rozpoznawalne, zagraniczne zespoły Counter-Strike 2. Rozgrywki rozpoczęły się już 17 września i zaoferowały pole do rywalizacji dla dwunastu zespołów. Ostatecznie dwiema najlepszymi ekipami okazały się Luminosity oraz 3DMAX i już w środę, 23 września, o 18:00 staną w szranki w ramach wielkiego finału.

Droga obu zespołów do walki o tytuł mistrza Logitech G Play Connect nie była usłana różami. W fazie grupowej żadna z dwóch pozostałych formacji nie okazałą się najlepsza w swoich koszykach - obie uzyskały awans z drugich miejsc w grupie. Luminosity w omawianym etapie okazało się gorsze od B8, natomiast 3DMAX ustąpiło Inner Circle. Oznaczało to, że finaliści przygodę z playoffami rozpoczęli już na etapie ćwierćfinałów, omijając możliwość uprzywilejowanego startu rundę później.

W ćwierćfinałach Luminosity pokonało BBL wynikiem 2-0, zaś 3DMAX rozegrało nieco bardziej wyrównany pojedynek przeciwko M80, ostatecznie triumfując po pełnym BO3. Półfinały przyniosły okazje do rewanżu z liderami fazy grupowej, aby ostatecznie znaleźć miejsce w wielkim finale.

Partnerzy, którzy współtworzą Logitech G PLAY

Tegoroczna edycja Logitech G PLAY to także współpraca marek, które dołożą własne atrakcje do programu wydarzenia. Betclic, oficjalny sponsor Logitech G PLAY Connect i marka od lat wspierająca polską scenę esportową. Betclic zadba również o to, by emocje związane z wydarzeniem zaczynały się jeszcze przed wejściem do hali. Przed EXPO XXI stanie specjalny foodtruck, w którym będzie można spróbować hot dogów polecanych przez Izaka i Dzinolda. Diablo Chairs zadba o gamingowy komfort, wyposażając strefy w fotele i regulowane biurka. Marka pozostanie obecna również po zakończeniu eventu – 24 września w godzinach 10:00–19:00 odbędzie się outletowa sprzedaż wybranych foteli i biurek z odbiorem osobistym w EXPO XXI.

Za technologiczną stronę wydarzenia odpowiada marka AMD, który wyposażyła całą przestrzeń eventową w najwyższej klasy, potężne komputery. REEBOK wspiera Logitech G PLAY Connect jako partner wydarzenia. Produkty marki można nabyć m.in. w SKSTORE.EU – największym sklepie koszykarskim w Polsce, dostępnym online oraz stacjonarnie w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. W ofercie sklepu znajdują się produkty najważniejszych marek związanych z koszykówką i streetwearem.

Na miejscu nie zabraknie również marki PAPITO, które przygotuje dla odwiedzających degustację swoich napojów oraz Fajnego Wafla. Atmosferę wydarzenia dodatkowo podkręci ESKA, która objęła Logitech G PLAY patronatem medialnym.

Bezpłatny bilet i pamiątkowy gadżet

Bezpłatny bilet na Logitech G PLAY można odebrać na stronie logitechgplay.com, gdzie dostępna jest również szczegółowa agenda wydarzenia. Na miejscu posiadacze biletów otrzymają pamiątkowy gadżet Logitech G PLAY.

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba osób przebywających jednocześnie w hali może być ograniczona. Bilet nie stanowi gwarancji wejścia, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przybycia.