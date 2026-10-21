Atak na kierowniczkę pociągu. "24-latek groził jej śmiercią". Cudem uciekła

We wtorek wieczorem, 13 października, 24-letni mężczyzna zaatakował kierowniczkę pociągu.

Groził jej szklaną butelką i kierował wobec niej groźby karalne.

Kobiecie udało się uciec i w porę zawiadomić służby.

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Próba rozboju na stacji kolejowej w Otwocku

24-letni mężczyzna usiłował dokonać rozboju na kierowniczce pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na stacji w podwarszawskim Otwocku. Czy myślał, że w pociągu go nie złapią? Przecież są kamery! Co miał w głowie? Możemy tylko się domyślać.

Jedno jest pewne: porządnie wystraszył kobietę. Agresor trzymał w ręku szklaną butelkę, groził kierowniczce pozbawieniem życia i żądał wydania pieniędzy. Pokrzywdzona, wykorzystując chwilę nieuwagi napastnika, wymknęła się i ukryła wewnątrz pociągu. Stamtąd udało się jej zadzwonić pod numer alarmowy. Opowiedziała, co ją spotkało oraz opisała dokładnie jak wyglądał napastnik.

24-latek trafił za kraty

Te informacje pozwoliły policjantom na szybkie ujęcie podejrzanego. Patrol zatrzymał go na jeszcze na stacji kolejowej w Otwocku, po czym został przetransportowany do policyjnej celi.

Zebrany materiał dowodowy wystarczył, by w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku śledczy przedstawili 24-latkowi zarzut usiłowania rozboju. Prędko nie wyjdzie na wolność. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za murami aresztu śledczego.