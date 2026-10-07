Do Bangkoku bez przesiadek. LOT uruchomił nowe połączenie z Warszawy

Bangkok bez przesiadek. LOT uruchomił nową trasę

Dla osób planujących podróż do Tajlandii pojawiła się nowa możliwość dotarcia do Bangkoku. Od 7 października 2026 roku PLL LOT ponownie realizują regularne połączenia między Warszawą a stolicą Tajlandii.

Samoloty startują z warszawskiego Lotniska Chopina, a na trasie wykorzystywane są Boeingi 787 Dreamliner. Lot w kierunku Bangkoku trwa około 10 godzin i 20 minut. Maszyny LOT-u lądują na lotnisku Suvarnabhumi, głównym międzynarodowym porcie lotniczym Bangkoku, oddalonym o około 30 kilometrów od centrum miasta.

Początkowo przewoźnik zaplanował trzy rejsy w tygodniu. Jak wyjaśnił podczas konferencji Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT, uruchomienie trasy zostało przyspieszone ze względu na zainteresowanie pasażerów.

- To połączenie początkowo miało wystartować pod koniec października, ale ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przyspieszyć inaugurację połączeń do Bangkoku właśnie na 7 października i dlatego dzisiaj startuje pierwszy samolot do stolicy Tajlandii. Połączenie początkowo będzie realizowane trzy razy w tygodniu, natomiast od początku listopada będzie już dostępne sześć razy tygodniowo i połączenie do Bangkoku jest planowane jako połączenie całoroczne

- przekazał rzecznik.

Nie tylko wakacje w Tajlandii. LOT widzi większy potencjał

Bangkok ma być dla LOT-u czymś więcej niż wyłącznie miejscem docelowym dla turystów. Warszawa może pełnić funkcję punktu przesiadkowego dla pasażerów podróżujących pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Azją Południowo-Wschodnią.

W planach jest również zacieśnienie współpracy z tajlandzkim przewoźnikiem Thai Airways. Według przedstawiciela LOT-u mogłoby to w przyszłości ułatwić podróżnym dotarcie z Bangkoku do kolejnych miejsc w Tajlandii.

- W tej chwili również rozmawiamy z naszym partnerem ze Star Alliance, Thai Airways i liczymy na to, że stosunkowo niedługo będziemy mogli podpisać umowę, dzięki której Polacy będą mogli przez Bangkok polecieć dalej do wybranych miast Tajlandii. Podobnie jak Tajlandczycy przez Warszawę będą mogli polecieć do miast, które nie są obsługiwane przez tajlandzkiego przewoźnika

- dodaje Krzysztof Moczulski.

Powrót po 25 latach. Bangkok ma dla LOT-u szczególne znaczenie

Nowe połączenie nie jest całkowicie nowym pomysłem w historii polskiego przewoźnika. LOT latał już do Bangkoku w ramach regularnej siatki połączeń.

Historia tej trasy rozpoczęła się w 1977 roku. Wówczas przewoźnik uruchomił swoje pierwsze regularne połączenie na Daleki Wschód. Wykorzystywane były samoloty Ił-62, a podróż obejmowała międzylądowania. Trasa prowadziła przez Dubaj i Bombaj, a loty odbywały się w zależności od sezonu raz lub dwa razy w tygodniu.

Później rozwój floty dalekodystansowej pozwolił skrócić podróż. Po wprowadzeniu Boeingów 767 możliwe stały się bezpośrednie rejsy do Bangkoku, a częstotliwość wzrosła do trzech połączeń tygodniowo. Regularna trasa została jednak zawieszona w marcu 2000 roku.

Teraz LOT wraca na tę trasę.

Warszawa jako brama do Azji

Uruchomienie połączenia ma być częścią szerszego rozwoju warszawskiego hubu LOT-u. Pasażerowie mają korzystać nie tylko z możliwości bezpośredniego dotarcia z Polski do Tajlandii, ale również z potencjalnych przesiadek.

- Bangkok stanowi bardzo ważną rolę również w naszym hubie. Bardzo się cieszę, że tutaj to połączenie otwieramy z Warszawy, z naszego hubu, gdzie wspieramy nie tylko ruch bezpośredni z Polski do Tajlandii, z Tajlandii do Polski, ale zamierzamy również sprawić, że to połączenie stanie się mostem między Polską i Europą Środkowo-Wschodnią, a całą Azję Południowo-Wschodnią. Liczymy tutaj na dobrą współpracę z naszym partnerem, Thai Airways, i mam nadzieję, że podróżni będą wybierać nie tylko to połączenie ze względu na piękno Tajlandii, ale również ze względu na możliwości przesiadkowe, jakie wspólnie będziemy oferować

- mówił na konferencji Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT

Bangkok to dla LOT-u również kierunek związany z ruchem biznesowym. Stolica Tajlandii jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych Azji Południowo-Wschodniej, dlatego przewoźnik liczy na zainteresowanie trasą także ze strony pasażerów podróżujących służbowo.

Co z cenami paliwa? LOT zapowiada selektywne zmiany w siatce

Uruchomienie dalekiej trasy następuje w wymagającym dla linii lotniczych okresie. Jednym z istotnych problemów są wysokie koszty paliwa.

- Faktycznie sytuacja jeżeli chodzi o ceny paliw jest bezprecedensowa. W stosunku do ubiegłego roku koszt surowca wzrósł o ponad 100 procent. Natomiast całą siatkę musimy rozpatrywać całościowo. Oczywiście sezon zimowy tradycyjnie jest sezonem niższym, natomiast też oprócz tradycyjnie mniej rozbudowanej siatki zimowej dokonujemy punktowej weryfikacji poszczególnych rotacji, czy poszczególnych połączeń właśnie pod kątem ich rentowności i kontrybucji oczywiście do pozostałej części siatki polskich linii lotniczych lot

- mówił Krzysztof Moczulski.

Czy oznacza to możliwe znikanie mniej popularnych kierunków? Na pytanie o potencjalne ograniczenia przedstawiciel LOT-u odpowiedział:

"Nie planujemy dużych cięć, bardziej planujemy punktowe dostosowanie naszej siatki połączeń do popytu."

Kiedy LOT poleci do Bangkoku? Rozkład rejsów

Pierwszy etap funkcjonowania trasy obejmuje trzy rejsy tygodniowo. Między 7 a 25 października samoloty z Warszawy do Bangkoku mają wylatywać w poniedziałki, środy i soboty o godz. 15:45. Rejs powrotny zaplanowano we wtorki, czwartki i niedziele o godz. 9:05.

W kolejnych tygodniach liczba połączeń wzrośnie. W sezonie zimowym LOT planuje nawet sześć rejsów tygodniowo w kierunku Bangkoku.

Rozkład Warszawa - BangkokLO65:

od 26 października do 1 listopada: poniedziałek, środa, czwartek, sobota i niedziela,

od 2 listopada do 27 marca: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota i niedziela.

Rozkład Bangkok - WarszawaLO66:

od 25 października do 1 listopada: wtorek, czwartek, piątek i niedziela,

od 2 listopada do 26 marca: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela.

W kolejnym sezonie przewidziano ponownie trzy rejsy tygodniowo. Od 28 marca do 28 października loty do Bangkoku mają odbywać się we wtorki, czwartki i niedziele, a dodatkowo zaplanowano rejs 30 marca.