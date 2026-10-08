Krwawy atak w szkole w Leszczydole-Nowinach. Mieszkańcy mówią o zmowie na internetowym komunikatorze

Śmiertelny atak 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach

W czwartkowy poranek w szkole w Leszczydole-Nowinach doszło do wstrząsającego zdarzenia. Według doniesień 15-letni Wiktor, który w przeszłości uczył się w tej placówce, wtargnął z nożem do środka i zaatakował woźną.

Ciosy zadane przez nastolatka okazały się śmiertelne dla 37-letniej Darii, która osierociła dwójkę małych dzieci. Na ratunek wezwano karetkę oraz helikopter LPR. Pomimo prób reanimacji, życia kobiety nie udało się ocalić.

W trakcie dramatycznego zajścia ucierpieli również dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Ich stan zdrowia jest stabilny i nie zagraża im niebezpieczeństwo utraty życia.

Młodociany napastnik został ostatecznie powalony i zatrzymany przez samego dyrektora szkoły, po czym trafił w ręce policji. Aktualnie funkcjonariusze prowadzą z nim niezbędne czynności wyjaśniające.

Mieszkańcy wsi mówią o grupie planującej śmierć 60 osób

Po ataku nożownika z Wyszkowa w regionie zaczęły pojawiać się niepokojące pytania o możliwe powiązania z innymi wydarzeniami z ostatnich dni. Jak informował „Super Express”, wśród lokalnej społeczności krążą pogłoski o niebezpiecznych wyzwaniach w sieci. Mówi się nawet o tajnej grupie na popularnym komunikatorze, której członkowie mieliby planować serię podobnych ataków.

Należy podkreślić, że są to na razie wyłącznie nieoficjalne plotki, których prawdziwość nie została przez nikogo zweryfikowana.

– Nie wiem czy to jest prawda, bo to brzmi nierealnie i strasznie. Tak jak z filmu po prostu, że jest jakiś challenge, żeby zabić jak najwięcej osób – mówi 19-letnia Nikola, mieszkanka wsi i była uczennica szkoły. – I też to jest połączone, z tego co zrozumiałam, z tą sytuacją z wczoraj z Ostrołęki, że chłopak chciał zabić w swoje urodziny, żeby stał się popularny. I gdzieś tam mają plan na tej grupie, chyba jeżeli ich jest więcej i chcą zabić około 60 osób. Dostaję tego tyle, że ja sama nie wiem, co jest z tego prawdą. Usłyszałam też, że niby została dźgnięta dziewczyna na przystanku PKS w Wyszkowie. Nie wiem czy to jest prawda, więc jest tego tyle, że nie da się tak naprawdę zweryfikować tych informacji między sobą – dodaje.

Rodzice uczniów przyznają, że nie wiedzieli o tym, że może istnieć jakaś grupa, jednak zamierzają to sprawdzić.

- Już ustaliliśmy z mężem, że trzeba porozmawiać czy sobie coś wiedział, sprawdzić jego telefon, zobaczyć, czy naprawdę coś nie wie tak, żeby nie tylko zaufać, że powie, "że nie", ale po prostu sprawdzić to samemu - mówi matka jednego z uczniów siódmej klasy.

Autor: Jakub Szyda

Śledczy zbadają wszystkie wątki ataku w Leszczydole-Nowinach

Informacje o rzekomej zbrodniczej grupie krążą na razie tylko wśród mieszkańców i w internecie. Nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że taki kanał komunikacyjny faktycznie istniał ani że miałikolwiek związek z koszmarem w Leszczydole-Nowinach.

Zadaniem śledczych będzie teraz drobiazgowe zbadanie okoliczności napaści, znalezienie motywu działania nastolatka oraz sprawdzenie, czy incydent łączy się z innymi wydarzeniami.

Głos w sprawie zabrał szef MSWiA, Marcin Kierwiński. Minister zapowiedział, że służby specjalne przyjrzą się ewentualnym powiązaniom między serią ostatnich niebezpiecznych ataków, do których dochodziło w polskich szkołach.

Czy 15-latek odpowie jak dorosły za zbrodnię w Leszczydole-Nowinach?

Z racji ukończenia 15. roku życia, sprawca ataku może w świetle prawa odpowiadać za popełnione czyny jak osoba pełnoletnia. Ostateczny wyrok i kwalifikację prawną czynu wyda jednak sąd.

Organy ścigania muszą teraz rozwikłać wszystkie tajemnice związane z tą szokującą zbrodnią, która wstrząsnęła powiatem wyszkowskim. Dla bliskich zmarłej 37-letniej Darii oraz całej społeczności szkolnej, ten czwartek już na zawsze pozostanie dniem ogromnego smutku i żałoby.

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