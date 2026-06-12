„Prawie Kino Letnie” w Ogrodzie BUW powraca! Te kultowe filmy obejrzysz pod chmurką

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-12 12:31

Szukasz idealnego sposobu na spędzenie letniego wieczoru? „Prawie Kino Letnie” powraca z jubileuszową edycją, zapraszając na sentymentalną podróż w czasie! To wyjątkowe kino plenerowe w Warszawie oferuje kultowe filmy i niezapomniane wspomnienia pod gwiazdami. Sprawdź, co przygotowano w Ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej i zanurz się w magii kina.

Kino w plenerze
Autor: Ercanevcimen/ Shutterstock

Czym jest Prawie Kino Letnie?

Prawie Kino Letnie to organizowany co roku (od 2014 roku, z wyjątkiem okresu pandemii!) plenerowy przegląd filmowy przygotowywany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Przez dwa czerwcowe wieczory Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zamienia się wówczas w przestrzeń wspólnego oglądania filmów pod gołym niebem. Dzięki bezpłatnemu wstępowi wydarzenie co roku przyciąga liczną publiczność i cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników.

Co ciekawe, każda odsłona wydarzenia tworzona jest wokół wybranego motywu przewodniego, który łączy prezentowane filmy i nadaje całości niepowtarzalny charakter. „Dotychczasowe edycje przyciągały setki uczestników, a w 2026 roku planujemy zainteresować jeszcze więcej osób nowym, ciekawym motywem „W blasku wspomnień”” - zapowiadają organizatorzy.

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Co i kiedy wydarzy się tym razem?

Tegoroczna odsłona Prawie Kina Letniego będzie jednocześnie jubileuszową 10. edycją wydarzenia. Stąd też pomysł, by motywem przewodnim zostało hasło „W blasku wspomnień”, nawiązujące do nostalgii, emocji oraz powrotu do dziecięcych wspomnień. W repertuarze pojawią się filmy przywołujące silne emocje i atmosferę minionych lat, pozwalające uczestnikom odbyć sentymentalną podróż w czasie. Będą to prawdziwe hity, które zna, albo chociaż kojarzy, chyba każdy!

  • „Mamma Mia!”
  • „Dirty Dancing”
  • „Dzień świra”
  • „Duma i uprzedzenie (2005)”

W tym roku Prawie Kino Letnie odbędzie się w dniach 27-28 czerwca. Na każdy z wieczorów zaplanowano po dwa seanse filmowe.

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Warto zaznaczyć, że wydarzenie nie ograniczy się wyłącznie do wspólnego oglądania filmów.

Program wydarzenia zostanie bowiem podzielony na trzy główne części:

  • Prelekcje i warsztaty, czyli spotkania z twórcami i ekspertami dotyczące kultury, emocje oraz nostalgii w kinie
  • Seanse filmowe, czyli pokazy filmów nawiązujących do motywu nostalgii, odbywające się w wyjątkowej przestrzeni Ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
  • Atrakcje dodatkowe, takie jak strefa relaksu, konkursy oraz tematyczne dekoracje tworzące niepowtarzalny i klimatyczny charakter wydarzenia

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