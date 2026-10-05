Projekty, zmiany i innowacje – to wydarzenie co roku przyciąga tłumy zainteresowanych!

Ale targi to nie tylko miejsce, aby odnaleźć idealne dla siebie koło, w które warto byłoby się zaangażować. To także setki inspirujących osób, które emanują sympatią, kreatywnością i chęcią rozwoju. KONIK jest najlepszym wydarzeniem pozwalającym zapoznać się z działalnością studentów i ich nowatorskimi projektami naukowymi (i nie tylko!). Bo gdzie indziej można usłyszeć z pierwszej ręki o łazikach marsjańskich, budowaniu samochodów wyścigowych czy innych projektach wpływających na nasze otoczenie, a to wszystko stworzone przez ambitnych studentów?

Na uczestników na miejscu będzie czekało także kilka atrakcji, pozwalających jeszcze bardziej zaangażować się w zapoznawanie się z wystawcami i ich przedsięwzięciami. Każda chętna osoba będzie mogła wziąć udział między innymi w bingo, za wypełnienie którego będzie można dostać zarówno drobne upominki, jak i większe nagrody. A to wszystko w atmosferze realizacji wielkich pomysłów i zaangażowania.

Dzień przed Targami, 6 października, w Małej Auli Gmachu Głównego odbędzie się także Gala Studenckiego Ruchu Naukowego „Złote KONIKi”, która jest uroczystym zwieńczeniem działalności kół naukowych na Politechnice Warszawskiej i pięknie podsumowuje zrealizowane projekty i osiągnięcia studentów, często niemałe. Podczas gali zostanie także rozstrzygnięty konkurs, w którym laureatami zostaną koła szczególnie wyróżniające się w danych kategoriach, jak aktywność czy rozwój ruchu naukowego. To wydarzenie świetnie pozwalające na zobaczenie i usłyszenie, jak ambitne projekty realizują studenci tej warszawskiej uczelni.

Zarówno Targi „KONK”, jak i Gala, to idealne okazje na to, aby porozmawiać ze studentami i chociaż częściowo zobaczyć jak wielki wpływ mają na naukę i technologiczną przyszłość naszego kraju. I nie tylko! Bo wiele z tych kół i organizacji działa nawet na skalę Europy i bierze udział w międzynarodowych konkursach. Czy to nie niesamowicie inspirujące? Serdecznie zapraszamy na oba wydarzenia, zwłaszcza, że wstęp dla wszystkich uczestników jest wolny.

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