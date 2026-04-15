Przy sobie miał tylko kilka torebek. W domu 40-latka Szron wywęszył dużo więcej towaru

Kontrola drogowa zakończona przeszukaniem domu

Sytuacja miała miejsce w środę wieczorem (8 kwietnia) na terenie gminy Czerwonka. - Funkcjonariusze makowskiej policji zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Peugeot, którym kierował 41‑letni mężczyzna. W trakcie czynności policjanci ujawnili u 40‑letniego pasażera dwie torebki strunowe z suszem roślinnym oraz cztery torebki z białym kryształem. Wstępne badania wykazały, że były to marihuana oraz mefedron. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań - przekazała kom. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Do akcji wkroczyli również funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, którzy przeszukali także miejsce zamieszkania zatrzymanego mężczyzny oraz budynki gospodarcze znajdujące się na posesji.

Szron miał nosa!

Kryminalni na akcję zabrali ze sobą świetnie wyszkolonego do wykrywania środków odurzających psa służbowego. Szron – bo tak wabi się czworonożny funkcjonariusz – miał nosa! Policjanci łącznie zabezpieczyli blisko 3 kilogramy amfetaminy, marihuany, mefedronu i metaamfetaminy oraz ponad 13 tys. zł w gotówce.

40-latek aresztowany

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 40‑letniemu mieszkańcowi powiatu makowskiego zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu - poinformowała kom. Winnik.

W sobotę, 11 kwietnia, mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 40-latkowi grozi kara do 10 lat więzienia.

