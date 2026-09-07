Ta wylotówka ma odciążyć Warszawę. Tak rośnie nowa S7. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka

Nowy odcinek S7 będzie miał około 9 km i trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Powstają trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa, a także drogi dla ruchu lokalnego.

Budowa ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Wartość inwestycji to 536,3 mln zł.

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Z dwóch pasów zrobią trzy

Dziś kierowcy korzystają w tym miejscu z drogi krajowej nr 7. Po zakończeniu inwestycji będzie to droga ekspresowa. Na każdej jezdni znajdą się po trzy pasy ruchu. Trasa ma zwiększyć przepustowość i poprawić warunki przejazdu na ważnym połączeniu Warszawy z północą Polski. Budowany fragment ma około 9 kilometrów. W ramach inwestycji powstają trzy węzły drogowe: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Zaplanowano także drogi równoległe, które będą obsługiwać lokalny ruch.

Na budowie dzieje się coraz więcej

Prace trwają już na miejscu. Wykonawca prowadzi m.in. roboty ziemne i rozbiórkowe, wycinkę drzew oraz usuwanie korzeni i karpin. W ramach przygotowania inwestycji wykonano również rozpoznanie saperskie oraz prace geodezyjne. Zdjęcia z lotu ptaka z sierpnia 2026 roku dobrze pokazują skalę przedsięwzięcia. Teren przyszłej drogi zmienia się z tygodnia na tydzień. Za inwestycję odpowiada konsorcjum Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy z Kazachstanu oraz Yörük Yapi İnşaat z Turcji. Wartość kontraktu to 536,3 mln zł.

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Kiedy pojedziemy nową trasą?

Budowa ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Harmonogram przewiduje 36 miesięcy realizacji, z wyłączeniem przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Do tego czasu kierowcy nadal będą korzystać z obecnej DK7. Później ten fragment stanie się częścią nowej ekspresowej trasy.

Odcinek Czosnów–Kiełpin nie kończy planów rozbudowy S7. Najbliżej Warszawy znajduje się jeszcze fragment Kiełpin–Warszawa o długości 12,9 km. Na tym etapie trwa przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji ZRID. Po uzyskaniu odpowiednich decyzji i przeprowadzeniu przetargu będzie można przejść do realizacji kolejnego odcinka.

Kierowcy mają już dziś do dyspozycji 342 km S7 od Chwaszczyna w rejonie Trójmiasta do Czosnowa. Rozbudowa kolejnego fragmentu ma przybliżyć moment, gdy szybka trasa połączy północ kraju z samą Warszawą.

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