Te charakterystyczne tablice od 30 lat ułatwiają życie w Warszawie. Pomysł na nie przywędrował zza oceanu

Jak Warszawa walczyła z kolorowym chaosem lat dziewięćdziesiątych

W tamtych czasach stolica tonęła w chaosie wizualnym. Pstrokate szyldy, budki z jedzeniem i krzykliwe reklamy skutecznie zasłaniały rzadkie i niejednolite tabliczki z nazwami ulic. Władze ówczesnej gminy Warszawa-Centrum postanowiły to zmienić. Środki na realizację nowatorskiego projektu zdobył Paweł Bujalski, ówczesny wiceprezydent Warszawy.

Początkowo biuro systemu działało w strukturach Straży Miejskiej, ponieważ pieniądze pochodziły z budżetu przeznaczonego na bezpieczeństwo. Dopiero później utworzono samodzielną komórkę, która ostatecznie weszła w struktury Zarządu Dróg Miejskich.

Amerykańskie wzorce i warszawskie tradycje kolorystyczne

Stworzenie spójnego oznakowania od zera było ogromnym wyzwaniem, ponieważ żadne inne polskie miasto nie miało wcześniej podobnego systemu. Twórcy analizowali rozwiązania z całego świata, wysyłając zapytania między innymi do Londynu, Paryża czy Toronto. Największą inspiracją okazało się amerykańskie miasto Boston, które jako jedno z pierwszych stworzyło kompleksowe ramy prawne i wizualne dla informacji miejskiej oraz reklam.

Przy projektowaniu warszawskich tablic uwzględniono opinie językoznawców, historyków i architektów. Ostatecznie postawiono na kolorystykę nawiązującą do tradycji stolicy. Dominujący niebieski kolor tła połączono z białymi literami oraz czerwonym tłem informującym o konkretnym obszarze miasta. W rejonach zabytkowych zastosowano natomiast klasyczne brązowe tło.

Podział miasta na 143 obszary ułatwia życie i poprawia bezpieczeństwo

Jednym z kluczowych założeń nowego systemu było podzielenie przestrzeni na mniejsze, czytelne obszary. Na początku w gminie Warszawa-Centrum wyznaczono ich 45, a dziś na mapie stolicy funkcjonują aż 143 takie rejony. Podział ten znacznie ułatwia orientację w terenie i wzmacnia tożsamość lokalną mieszkańców.

Dużym ułatwieniem było też podzielenie arterii komunikacyjnych na prostopadłe i równoległe do Wisły, która dla warszawiaków jest naturalnym punktem odniesienia. Ważną rolę odgrywa tak zwana strefa ciszy, czyli pas informacyjny wolny od reklam, w którym mogą znajdować się wyłącznie znaki drogowe oraz elementy systemu informacji. Dzięki temu tablice adresowe i kierunkowe są doskonale widoczne dla kierowców i pieszych, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwia pracę służbom ratunkowym.

Cyfrowe serce warszawskich tabliczek

Współczesny Miejski System Informacji to nie tylko metalowe tablice na ulicach, ale przede wszystkim potężna i nowoczesna baza danych. Urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich mają cyfrowo zinwentaryzowany każdy element systemu. Każdy punkt posiada swój numer katalogowy, kartę oraz dokumentację fotograficzną.

Pozwala to na błyskawiczne działanie w nagłych sytuacjach. Gdy miasto przygotowywało się do dekomunizacji nazw pięćdziesięciu ulic, urzędnicy byli w stanie oszacować dokładny koszt wymiany tablic w zaledwie godzinę. Codziennie nad stanem oznakowania czuwają pracownicy terenowi, którzy kontrolują swoje rewiry i natychmiast zgłaszają uszkodzenia.

Sukces doceniony w Polsce i na świecie

Projekt warszawskiego systemu, stworzony przez Towarzystwo Projektowe, zyskał ogromne uznanie w branży wzornictwa. Zdobył między innymi prestiżową amerykańską nagrodę Design Distinction w konkursie I.D. Annual Design Review. Ponadczasowy charakter tablic potwierdza fakt, że ich wzór pozostaje aktualny i funkcjonalny od trzech dekad. Rozwiązania wypracowane w stolicy stały się wzorem dla wielu innych polskich miast.

Inne miasta kopiują warszawskie rozwiązania

Śladami stolicy poszły inne duże metropolie, które doceniły porządek wizualny na ulicach:

Kraków , który w ostatnich latach wdraża system oparty bezpośrednio na stołecznych wzorcach,

, który w ostatnich latach wdraża system oparty bezpośrednio na stołecznych wzorcach, Łódź , porządkująca swoją przestrzeń miejską według podobnych zasad,

, porządkująca swoją przestrzeń miejską według podobnych zasad, Wrocław oraz Poznań , które postawiły na spójną identyfikację wizualną wzorowaną na stolicy,

oraz , które postawiły na spójną identyfikację wizualną wzorowaną na stolicy, Gdańsk, budujący swój system informacji na sprawdzonych schematach.

Choć technologia poszła do przodu i dziś niemal każdy korzysta z nawigacji GPS w telefonie, analogowe tablice miejskie wciąż są niezastąpione, pomagając odnaleźć drogę oraz odkryć historię zabytkowych obiektów stolicy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe