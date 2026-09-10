Wrak pociągu po wypadku w Sokolnikach Suchych. Przerażający widok zniszczonych wagonów

Skutki wypadku pociągu w Sokolnikach Suchych. Zniszczone wagony i wielomilionowe straty

Zewnętrzna część uszkodzonego pociągu przypomina rozszarpany kawałek blachy, ujawniając przerażającą skalę zniszczeń. Elementy konstrukcyjne rozerwało z taką siłą, że całkowicie zniknął ślad po dawnych oknach w poszyciu. Stalowe fragmenty karoserii powyginały się we wszystkich kierunkach, tworząc ostre niebezpieczne sople nad miejscami dla podróżnych. Jeden z pojazdów szynowych stracił ogromny fragment bocznej elewacji, przez co jego przedziały stały się widoczne ze znacznej odległości.

Ogromna siła zderzenia doprowadziła również do całkowitego zrujnowania sieci trakcyjnej w okolicy przejazdu. Zerwane przewody oraz roztrzaskane elementy infrastruktury zasilającej zasłały teren wokół zniszczonego składu. Specjalista badający miejsce tragedii ocenił jednoznacznie, że koszty naprawy infrastruktury i zniszczeń taboru przekroczą kwotę kilku milionów złotych.

Przerażające relacje pasażerów IC Koziołek. Zniszczone fotele i wybuchowy chaos

Przestrzeń pasażerska wygląda na całkowicie zdemolowaną przez niszczycielski żywioł. Siedzenia straciły swoje pierwotne kształty, a wiele z nich potężna siła wyrwała bezpośrednio z fabrycznych mocowań, rzucając je na podłogę. Rozerwane materiały obiciowe oraz zniszczone ramy potęgują obraz tragedii w tym miejscu. Całe przejścia między fotelami pokrywa ostra warstwa szklanych odłamków pochodzących z roztrzaskanych szyb.

Dramatyczne sekundy opisała mediom jedna z kobiet uczestniczących w zdarzeniu. Pani Beata podróżowała na samym końcu składu i w rozmowie z „Super Expressem" wyznała:

– Widziałam ten rozbity wagon. Był ogień, był smród, wszystko już się paliło.

Ewakuacja z pociągu po wypadku. Pasażerowie wybijali okna w pułapce

Zdecydowana większość okien pozbawiona jest szyb, co wynikało z dwóch odrębnych powodów. Deformacja konstrukcji wywołana kolizją zablokowała wyjścia, zmuszając zdesperowanych ludzi do natychmiastowego działania ratunkowego. Uwięzieni w pułapce podróżni musieli rozbijać ocalałe szyby, aby bezpiecznie opuścić zrujnowane wnętrza pojazdu.

O tamtych nerwowych chwilach krótko opowiedział uczestnik tego koszmarnego zdarzenia w wypowiedzi dla Radia ESKA:

– Zaczęliśmy wybijać szyby, no i jakoś tam ogarnąć między sobą, kto jest poszkodowany.

Katastrofa w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka w płomieniach i wagony na boku

Fotografie zrobione z zewnątrz dokumentują nienaturalne położenie wagonów, które wypadły z szyn i oparły się o podłoże. Stalowe szyny uległy potężnym deformacjom, a oderwane części pociągu rozrzuciło na dystansie wielu metrów od miejsca uderzenia. Obok torowiska spoczywa przewrócony pojazd ciężarowy ze zmiażdżoną szoferką, na którym można dostrzec ślady działania płomieni.

Niszczycielska energia tego starcia bezpośrednio przełożyła się na katastrofalny stan przestrzeni pasażerskiej w całym pociągu. Środek składu IC „Koziołek” wygląda po kontakcie z ciężarówką niemal identycznie jak strefa po zdetonowaniu silnego ładunku. Ten druzgocący widok doskonale uświadamia tragizm sytuacji oraz koszmar pierwszych chwil tuż po brutalnym zatrzymaniu maszyny.

Prokuratura bada zderzenie w Sokolnikach Suchych. PKP Intercity wprowadza zmiany

Służby dochodzeniowe nieustannie zabezpieczają ślady w rejonie katastrofy, weryfikując najmniejsze detale zdewastowanych wraków. Szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn tego potężnego drogowo-kolejowego zderzenia zajmie się Prokuratura Okręgowa w Radomiu, która przejęła nadzór nad postępowaniem.

Kursowanie pociągów pasażerskich po linii kolejowej numer 22 uległo całkowitemu zawieszeniu do odwołania. Państwowy przewoźnik PKP Intercity wdrożył autobusowy transport zastępczy, a usuwanie skutków kolizji spowoduje zakłócenia trwające przez co najmniej kilka najbliższych dni.

Fotorelacja z tragicznego miejsca pozwala unaocznić potężną energię niszczącą towarzyszącą zderzeniu. Te wstrząsające ujęcia obrazują mrożące krew w żyłach momenty, które na zawsze odcisną piętno na psychice uczestników podróży.

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