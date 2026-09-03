Zaginęła Katarzyna Żbikowska. Wyszła z domu o świcie i przepadła

Katarzyna Żbikowska ma 46 lat, około 170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę.

Ma długie, ciemne włosy, piwne oczy, prosty nos i charakterystyczną brodawkę po lewej stronie ust.

Każda informacja może być ważna. Policja prosi o kontakt pod numerem 47 72 30 600 lub osobiście przy ul. Janowskiego 7.

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Wyszła z domu o świcie i zniknęła

Katarzyna Żbikowska opuściła swoje mieszkanie na Ursynowie 11 sierpnia 2026 roku między godz. 5 a 6 rano. Od tamtej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Dla bliskich każdy kolejny dzień bez wiadomości jest ogromnym niepokojem. Policja prowadzi poszukiwania i sprawdza informacje, które mogą pomóc w ustaleniu, gdzie znajduje się 46-latka. W dniu zaginięcia kobieta prawdopodobnie była ubrana w czarną sukienkę.

Tak wygląda zaginiona Katarzyna

Policja podała dokładny rysopis kobiety. Katarzyna Żbikowska ma około 170 cm wzrostu, jest szczupła i ma długie, ciemne włosy. Jej znakiem charakterystycznym jest brodawka po lewej stronie ust. Kobieta ma także piwne oczy i prosty nos. Każdy, kto widział Katarzynę po 11 sierpnia, może mieć informację, która pozwoli śledczym ustalić jej miejsce pobytu.

Policja apeluje. Liczy się każda informacja

Mundurowi proszą, by nie czekać z przekazaniem informacji. Nawet z pozoru drobna obserwacja może pomóc w odnalezieniu kobiety. Informacje można przekazać osobiście w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7 albo telefonicznie pod numerem 47 72 30 600. Zgłoszenia można również kierować do najbliższej jednostki Policji. Policja podała także adres e-mail: [email protected]

.Każdy, kto ma wiedzę o miejscu pobytu Katarzyny Żbikowskiej, proszony jest o pilny kontakt z policją.

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Osoby, które przeżywają kryzys psychiczny, mogą skorzystać z bezpłatnej i całodobowej pomocy. Dorośli mogą zadzwonić pod numer 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. Dostępny jest także numer 116 123 dla osób dorosłych przeżywających kryzys emocjonalny. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z całodobowego telefonu zaufania 116 111.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod 112 lub 999 albo zgłosić się do najbliższego szpitala z oddziałem psychiatrycznym.