LOUD congress 2.0 w Warszawie. Jak pokolenie Z zmienia zasady gry w biznesie

Współczesna gospodarka znajduje się pod coraz większym wpływem reprezentantów pokolenia Z. Działający w sieci twórcy wykraczają daleko poza dawną rolę zwykłych ambasadorów, stając się pełnoprawnymi przedsiębiorcami budującymi własne firmy, wprowadzającymi na rynek autorskie produkty i kreującymi zupełnie nowe modele biznesowe. W tym samym czasie rynkowi giganci muszą modyfikować swoje dotychczasowe strategie komunikacji oraz marketingu, aby sprostać wymaganiom młodych odbiorców.

Analizie tych rynkowych przeobrażeń zostanie poświęcona druga edycja wydarzenia LOUD congress 2.0, za której przygotowanie odpowiada agencja Mistify we współpracy z grupą Brokies oraz Bonnier Business Polska, będącym wydawcą między innymi Bankier.pl i „Pulsu Biznesu”.

Tegoroczna odsłona zgromadzi w jednym miejscu około 200 inwestorów, przedsiębiorców, reprezentantów biznesu oraz czołowych twórców internetowych. Samo wydarzenie ma charakter ściśle zamknięty, co oznacza, że wejście na nie jest możliwe wyłącznie na podstawie zaproszenia.

Po czerwcowym sukcesie pierwszej edycji, inicjatywa LOUD congress wraca ze znacznie szerszym programem i nowymi obszarami tematycznymi, dając przestrzeń do bezpośredniej integracji środowisk kształtujących dzisiejszy rynek. Głównym założeniem organizatorów jest stworzenie warunków do merytorycznych dyskusji, nawiązywania relacji oraz praktycznej wymiany doświadczeń.

- Dziś to nie tylko młode pokolenie uczy się zasad biznesu, ale również biznes musi nauczyć się funkcjonować na zasadach młodego pokolenia. Gen Z zmienia sposób, w jaki konsumujemy treści, podejmujemy decyzje zakupowe i budujemy marki. Twórcy internetowi stają się przedsiębiorcami, a ich wpływ coraz częściej przekłada się na konkretne wyniki finansowe. Podczas LOUD congress chcemy pokazać, jak te zmiany wykorzystać do budowania nowych modeli współpracy między twórcami a biznesem - mówi Mariusz Mistewicz, pomysłodawca kongresu i prezes agencji Mistify.

LOUD congress 2.0 w Warszawie. Wojtek Gola, Izak i Margaret wśród gości

W czerwcu podczas debiutanckiej odsłony wydarzenia w gronie prelegentów oraz zdobywców statuetek Pokolenie LOUD pojawili się między innymi Książulo, Łatwogang, Skolim, Blowek, PashaBiceps oraz fundacja Cancer Fighters, natomiast jesienna edycja stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Organizatorzy rezygnują z powierzchownych tematów i stawiają sobie za cel ukazanie przełomowych zmian w relacjach marek z młodymi konsumentami oraz przedsiębiorcami. Do debaty łączącej świat biznesu i mediów społecznościowych zaproszono liczne grono gości i panelistów, wśród których znaleźli się między innymi Izak, Wojtek Gola oraz promująca dokładnie w tym dniu swój nowy album Margaret.

Zderzenie perspektyw różnych pokoleń wyraźnie dominuje w całym harmonogramie wydarzenia. Część merytoryczną otworzy panel zatytułowany „Algorytm, liczby i zasięgi. Kto tu tak naprawdę rządzi?”, który poprowadzi Aleksander Ogrodnik z redakcji Bankier.pl. Wraz z zaproszonymi do rozmowy ekspertami, Mikołajem Winkielem z Brand24 oraz Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak reprezentującą SKP, zgromadzeni goście przeanalizują mechanizmy rządzące serwisami społecznościowymi i zastanowią się, czy internetowi twórcy faktycznie kontrolują algorytmy, czy raczej stają się ich ofiarami.

Bezpośrednio po tym wystąpieniu Damian Glinka z serwisu Dropsy weźmie pod lupę etyczny wymiar pracy w sieci. W trakcie dyskusji „Masz zasięg - masz wpływ. Co z nim zrobisz?”, w której udział wezmą twórcy internetowi Paula „Nezz” Neznal i Toffiecrisp oraz Justyna Zawadzka z DRE$$CODE, uczestnicy porozmawiają o granicy między pogonią za wyświetleniami a realną odpowiedzialnością za kształtowanie postaw młodych odbiorców.

Młode pokolenie nie zamierza naginać się do zastanych reguł rynkowych, lecz zmusza sam rynek do ciągłej adaptacji. Kwestię tego, w jaki sposób generacja Z przebudowuje modele biznesowe oraz strategie marketingowe wielkich firm, szczegółowo omówią uczestnicy panelu „Pokolenie LOUD - jak Gen Z zmienia biznes i marketing”, moderowanego przez Annę Lucińską oraz Mariusza Mistewicza z agencji Mistify.

„Porozmawiamy o twórcach, którzy stają się przedsiębiorcami, budują własne marki i tworzą nowe możliwości dla biznesu. Zobaczymy, co dziś naprawdę działa” - brzmi zapowiedź tego punktu w oficjalnej agendzie. W roli prelegentów wystąpią tutaj muzyk i twórca internetowy Antoni Matyja znany jako Antek Pik Pik, reprezentujący firmę Danone Mateusz Marcińczak oraz kierująca działem marketingu w marce Etam Zuza Jasińska.

Prawo w influencer marketingu i raport o Gen Z na TikToku

W branży influencer marketingu bezpowrotnie skończyły się czasy amatorskich działań. Współczesny twórca funkcjonuje jak profesjonalna firma zmuszona do sprawnego poruszania się wśród przepisów skarbowych, unijnych dyrektyw oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zagadnienia te przybliży Tomasz Palak w prelekcji pod tytułem „Ciągle pytacie na priv o ten krem… Checklista prawna, aby o współpracę nie zapytały paragrafy”, podczas której omówi najczęstsze pułapki prawne zagrażające nieświadomym influencerom i zlecającym im kampanie agencjom.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w tym bloku tematycznym będzie oficjalna premiera raportu badawczego „GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku”, opracowanego wspólnie przez agencję Mistify oraz Instytut Monitorowania Mediów. Podczas rozmowy prowadzonej przez Annę Lucińską wiceprezes IMM Sebastian Bykowski zaprezentuje szczegółowe dane, które precyzyjnie określają siłę nabywczą użytkowników tej platformy oraz odsłaniają kulisy monetyzacji treści.

Duże emocje wzbudza także segment „Fashion x creator economy”, w którym prowadząca Anna Wrońska z Society 1 będzie gościć redaktor naczelną MiuMag Paulę Jarosz, Magdalenę Siegal z Tous Polska oraz projektanta mody Marcella Pustula. Eksperci wspólnie zastanowią się nad tym, jak internetowe ikony stylu generują popyt w branży odzieżowej i z sukcesem wypuszczają na rynek autorskie kolekcje.

Warsztaty LOUD sessions, gaming i streaming w nowoczesnym marketingu

Program wydarzenia wykracza poza tradycyjne debaty i obejmuje również praktyczne warsztaty pod szyldem LOUD sessions. W ich trakcie mecenas Marlena Kudła wyjaśni tajniki wdrażania unijnego AI Act, a Monika Groszyk opowie o metodach ochrony wypracowanego w sieci dorobku przed atakami hakerów. Z kolei wykładowca i studenci Akademii Leona Koźmińskiego, Nikodem Sarna, Barbara Mosiewicz z Health Labs Care, Jakub Mistewicz z Mistify oraz twórczyni internetowa Emilia Kostek pokażą sposoby na przekuwanie chwilowych virali w realną sprzedaż, natomiast reprezentujący Bankier.pl oraz XTB Michał Jóźwiak doradzi młodym influencerom, jak zamienić popularność i lajki w bezpieczny portfel inwestycyjny.

W popołudniowej części harmonogramu organizatorzy skupią się na sektorach rynkowych przyciągających obecnie największe budżety reklamowe.

W bloku poświęconym festiwalom jako przestrzeni do komunikacji marek z pokoleniem Z dyskusję poprowadzi Bartosz Kazimierczak z Brokies, a jego gośćmi będą Dagmara Goździk, Paweł Sabarański z Oshee All Star Festival oraz Maksymilian Kabara reprezentujący CLOUT Festival.

Relacje łączące przemysł muzyczny z komercją przeanalizują wokalistka Margaret, Katarzyna Węsławowicz, Inga Plewicka z High&, Agata Bajno z SKP oraz Justyna Milkiewicz z Revolume. Ekspertki wystąpią w panelu „Jak zbudować współpracę między artystą muzycznym i marką, aby była wiarygodna i korzystna dla obu stron”, podczas którego omówią reguły tworzenia autentycznych kampanii z udziałem muzyków i wielkich korporacji.

W sekcji dotyczącej gamingu i streamingu Łukasz Stępniak oraz Kamil Górecki z Fantasyexpo wykażą, że gry wideo wyrosły z niszowej rozrywki na potężne narzędzie marketingowe, o czym opowiedzą w trakcie panelu „Marka wchodzi do gry! Polska w centrum światowego Counter-Strike 2 w 2027 roku - jak marki mogą wykorzystać gaming i esport w marketingu?”. Z kolei na zakończenie części dyskusyjnej Wojtek Gola wraz z Bartoszem Kazimierczakiem i Disco Karolem z grupy

Brokies wezmą pod lupę fenomen transmisji sprzedażowych w ramach debaty „Na żywo sprzedaje lepiej? Streaming w praktyce marek”, analizując realną skuteczność prowadzenia handlu w czasie rzeczywistym.

Gala Pokolenie LOUD i Rzetelny Influencer. Kto otrzyma nagrody w Hotelu Bellotto?

Intensywny dzień pełen debat w warszawskim Hotelu Bellotto zamkną dwie gale wręczenia nagród. W godzinach przedpołudniowych Olek Sikora poprowadzi ceremonię finałową plebiscytu internautów „Rzetelny Influencer” organizowanego przez Bandi Cosmetics, którego celem jest wyróżnienie twórców stawiających na etykę, transparentność i budowanie zaufania w internecie. Wieczorem natomiast uwaga wszystkich gości skupi się na uroczystym rozdaniu statuetek „Pokolenie LOUD”.

Laureatów w sześciu kategoriach, obejmujących Wydarzenie Roku, Produkt Influencera, Markę, Gamera, Streamera oraz Utwór Influencera, wskaże specjalnie powołana kapituła plebiscytu Pokolenie LOUD. W jej składzie znaleźli się między innymi Andrzej Stec z Bankier.pl, Grzegorz Zasępa reprezentujący „Super Express”, Przemek Pająk związany z serwisami naTemat i Spider’s Web, a także Bartosz Kazimierczak z Brokies i Mariusz Mistewicz z Mistify.

Stworzony z rozmachem LOUD congress 2.0 ucieka od formuły typowej konferencji branżowej pełnej pustych sloganów, działając raczej jak czuły sejsmograf rejestrujący potężne zmiany w świecie biznesu. Przedsiębiorstwa, które 6 listopada zignorują rosnącą siłę pokolenia Z, mogą bardzo szybko i bezpowrotnie stracić swoją pozycję na rynku.

Głównym realizatorem całego przedsięwzięcia jest agencja influencer marketingu Mistify, która specjalizuje się w łączeniu reprezentantów młodego pokolenia z wiedzą, kapitałem oraz nowymi szansami na rozwój biznesu.

Rolę partnerów strategicznych oraz współorganizatorów wydarzenia pełnią grupa Brokies oraz Bonnier Business Polska, będący wydawcą portalu Bankier.pl i dziennika „Puls Biznesu”.

W gronie partnerów kongresu znalazły się takie podmioty jak Instytut Monitorowania Mediów, Warszawski Instytut Bankowości, Bandi Cosmetics, Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej, PIRXstream oraz Match Matcha.

Wsparcie w ramach patronatu medialnego zapewniają wiodące redakcje, w tym Radio ESKA, Super Express, naTemat, Spider’s Web, Bezprawnik, PRoto.pl, Biznes Info oraz Dropsy.

Szczegółowy i bieżący harmonogram całego wydarzenia można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej www.loud.pl.