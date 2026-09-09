Wstrząsające nagranie po zderzeniu pociągu z betoniarką w Sokolnikach Suchych. Internauci oburzeni zachowaniem świadka

Wideo z wypadku pociągu IC Koziołek trafiło do sieci

Kilkusekundowy materiał opublikowany na platformie X przez serwis Remiza.pl został zarejestrowany z wnętrza przejeżdżającego nieopodal auta i ukazuje prawdziwy dramat. Obiektyw kamery uwiecznił rozbity skład IC „Koziołek” oraz potężną chmurę gęstego pyłu nad torowiskiem. Ta przypominająca mgłę zawiesina to w rzeczywistości beton wyrzucony z naczepy ciężarówki tuż po potężnym uderzeniu.

Krajobraz po katastrofie wygląda wręcz upiornie i przypomina sceny z filmów akcji. Zmiażdżone wagony, zdemolowana infrastruktura kolejowa i przedzierający się przez gruzowisko ratownicy tworzą niezwykle przygnębiający obraz. Ten krótki klip błyskawicznie zyskał popularność w sieci, prowokując użytkowników do ożywionej dyskusji pod postem.

Katastrofa w Sokolnikach Suchych. Internauci krytykują autora nagrania

Udostępniony w sieci film dokumentuje pierwsze chwile zaraz po tragedii w Sokolnikach Suchych, jeszcze przed dotarciem służb ratunkowych. Kamera rejestruje zrujnowane wagony oraz opadający pył betonowy, jednak brakuje jakiejkolwiek reakcji ze strony szofera, który po prostu mija miejsce katastrofy.

Użytkownicy oglądający ten materiał masowo wytykali autorowi kompletny brak empatii oraz zignorowanie poszkodowanych. Zdaniem komentujących świadek zdarzenia powinien natychmiast zatrzymać pojazd i ruszyć na ratunek ofiarom uwięzionym w pociągu. Społeczność internetowa przypominała o prawnym obowiązku niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, co natychmiast stało się zarzewiem bardzo ostrego sporu.

"Apteczka i jazda do pomocy a nie jada sobie" "Zamiast się zatrzymać to sobie jadą dalej... Choćby zadzwonić co się stało a nie na miedź patrzeć ile na skupie by się dostało" "Skąd wiecie, że nie zadzwonił wcześniej. Dwa można nie udzielić pomocy w sytuacji, gdy może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla Ciebie"

– czytamy w komentarzach opublikowanych przez internautów pod kontrowersyjnym wideo, które w błyskawicznym tempie podzieliło opinię publiczną na popularnym portalu.

Rozbita betoniarka i zniszczona lokomotywa. Służby o akcji ratunkowej

Zastępy straży pożarnej pracujące na miejscu zderzenia wprost opisywały otaczającą ich rzeczywistość jako gigantyczny chaos. Rozrzucony na znacznym obszarze materiał budowlany, wykolejone wagony oraz kompletnie zniszczona lokomotywa składu skutecznie spowalniały prowadzenie działań ratowniczych.

Wielogodzinna akcja ratowników polegała na wyciąganiu i opatrywaniu kolejnych ofiar tragicznego zderzenia. Ostatecznie obrażenia odniosło dwudziestu pasażerów, z czego siódemka wymagała hospitalizacji, a jedna osoba w stanie krytycznym poniosła śmierć. Skutki tej katastrofy na przejeździe kolejowym mogły być jednak znacznie poważniejsze.

Tragedia w Sokolnikach Suchych. Trwa prokuratorskie śledztwo

Sprawą natychmiast zajęły się odpowiednie organy, które bardzo dokładnie weryfikują przebieg tego dramatu na torach.

– Mamy do czynienia ze sprowadzeniem katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Aneta Góźdź. Prowadzący sprawę śledczy nadzorują obecnie gromadzenie kluczowych dowodów z miejsca wypadku.

Tylko szczegółowe postępowanie wyjaśniające odpowie na pytanie, kto ponosi bezpośrednią winę za tę bezprecedensową katastrofę transportową.

Do naszej redakcji docierają pierwsze materiały wideo z miejsca katastrofy. pic.twitter.com/h6XcPsAD4p— Remiza.pl (@remizacompl) September 9, 2026

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